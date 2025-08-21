Đóng viện phí cho người lạ: Chia gánh nặng, nhân lòng tin

Vượt qua giới hạn của một trào lưu mạng xã hội, “đóng viện phí cho người lạ” không chỉ giúp người bệnh nhẹ gánh lo toan, yên tâm điều trị mà còn phòng ngừa hành vi trục lợi từ thiện. Sự hỗ trợ thực chất, đúng lúc, đúng người từ cộng đồng sẽ tiếp sức các bệnh viện tập trung chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt nhất.

Nâng đỡ người bệnh từ tài chính đến tinh thần

Hai tuần trước, một đôi vợ chồng trẻ (hơn 30 tuổi, quê ở Nghệ An) mang theo hơn một trăm triệu đồng tìm đến Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Tại đây, nhân viên đã cung cấp danh sách những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ khả năng nộp viện phí.

Bà Trần Thị Long (áo đen) luôn cúi đầu khi trao hỗ trợ viện phí giúp bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Ảnh: BVCC

Tất cả các trường hợp đều được phía bệnh viện trực tiếp tìm hiểu và xác minh, địa phương nơi người bệnh cư trú xác nhận hoàn cảnh bằng văn bản. Sau khi được giải thích cặn kẽ về từng bệnh nhi, vợ chồng trẻ quyết định sẽ đóng viện phí cho 17 bé đang điều trị, với tổng số tiền 113 triệu đồng. Theo ThS Chu Văn Thành, Quyền Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, ấp ủ làm từ thiện của đôi vợ chồng này đã có từ trước.

Đến khi trào lưu “đóng viện phí cho người lạ” lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, họ lập tức đến bệnh viện để giúp đỡ trẻ em một cách thiết thực và an toàn. Thực tế, khoảng 1 tháng qua, Phòng CTXH tiếp đón rất nhiều bạn trẻ, từ sinh viên đến người vừa đi làm hoặc các nhóm thanh niên. Ai cũng mong muốn sự giúp đỡ của mình sẽ giảm phần nào gánh nặng viện phí cho những số phận trẻ em thiếu may mắn. Khung cảnh này khá khác biệt, vì trước đây, các nhà hảo tâm thường ở tuổi trung niên hoặc là người có thu nhập ổn định.

“Nhiều bạn sinh viên nói rằng đã để dành từ tiền uống trà sữa, tiền tiêu vặt hoặc xin thêm cha mẹ để giúp các em bé ốm đau, khó khăn. Điều này làm chúng tôi rất xúc động. Đóng viện phí cho người lạ không chỉ giúp đỡ kịp thời người bệnh, mà đang nhân rộng lòng tốt và sự thấu cảm ở giới trẻ, tạo thành làn sóng lan tỏa yêu thương trong cộng đồng”, anh Chu Văn Thành nói.

Dù đã quen thuộc với những câu chuyện nhân ái nơi bệnh viện, nhưng ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn luôn xúc động khi gặp một nhà hảo tâm đặc biệt - chị Trần Thị Long. Sau thời gian tìm hiểu về các hình thức hỗ trợ bệnh nhân, chị Trần Thị Long quyết định sẽ đóng viện phí cho người xa lạ - một cách giúp đỡ thực chất và bền vững. Hai năm qua, chị âm thầm xuất hiện phía sau cánh cửa phòng CTXH để được gặp từng hoàn cảnh, trực tiếp trò chuyện và trao từng phong bì đến tay người bệnh. Có những đợt, chị hỗ trợ viện phí cho 15 bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua giờ khắc khó khăn nhất. Không chỉ đơn thuần giúp đỡ về tài chính, cách chị trao đi món quà với cái cúi đầu khiến người nhận đôi lúc ngỡ ngàng. Họ cảm nhận được sự trân trọng và chân thành, chứ không phải là ban ơn.

“Người trao cúi đầu tri ân, người nhận cúi đầu cảm ơn, để lại dư âm ấm áp trong lòng tất cả ai chứng kiến. Bệnh viện Chợ Rẫy may mắn có rất nhiều cô bác có tấm lòng nhân ái, tin tưởng và sẵn sàng san sẻ gánh nặng với người bệnh nghèo”, ThS Lê Minh Hiển chia sẻ.

Phòng ngừa trục lợi từ thiện

Thời gian qua, nhiều bệnh viện tại TPHCM thường xuyên phát cảnh báo về tình trạng làm giả giấy tờ và ca bệnh để kêu gọi từ thiện, chuyển khoản vào tải khoản cá nhân. Bằng cách sử dụng hình ảnh thương tâm của trẻ em, người bệnh, kẻ gian đăng tải thông tin trên các trang Facebook giả mạo bệnh viện. Mọi bình luận cảnh báo lừa đảo lập tức bị kẻ gian xóa và chặn tài khoản. Trong một phút giây bất cẩn, nhiều người tốt đã trở thành nạn nhân của trục lợi từ thiện.

Hậu quả, lòng tốt bị bào mòn, còn người bệnh thực sự cần giúp đỡ lại bị tước đi cơ hội. Theo ThS Chu Văn Thành, việc đóng viện phí cho những trường hợp đã được bệnh viện xác minh rõ ràng là cách thực chất để phòng ngừa lòng tốt bị lợi dụng. Dựa trên danh sách bệnh nhân với tình trạng bệnh lý, thời gian điều trị, hoàn cảnh gia đình, viện phí dự kiến, các mạnh thường quân có thể lựa chọn hỗ trợ theo khả năng của mình. Góp gió thành bão, đã có bệnh nhi 19 tháng tuổi bị tim bẩm sinh được hỗ trợ đến gần 600 triệu đồng để thực hiện ca thay van tim qua da tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Rất nhiều người chọn cách giúp đỡ âm thầm, không để lại tên tuổi hay địa chỉ, không yêu cầu tri ân, họ chỉ muốn mang đến cơ hội được sống tốt hơn cho những người xa lạ.

Tuy nhiên, để có thể duy trì sự giúp đỡ từ cộng đồng và lan tỏa nhân ái, các bệnh viện luôn nỗ lực công khai, minh bạch trong mọi hoạt động công tác xã hội; đa dạng hình thức hỗ trợ và chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Không chỉ tiếp nhận hỗ trợ viện phí, bệnh viện còn phối hợp các nhà tài trợ, tổ chức bếp ăn nhân ái, gian hàng 0 đồng, thực hiện mỗi ngày, mỗi tháng hoặc định kỳ. Đó không chỉ là cách thức hiệu quả giảm gánh nặng cơm áo cho người bệnh trong thời gian nằm viện, mà còn ươm mầm để lòng tốt lan tỏa đúng chỗ, đúng lúc. “Ai cũng có lòng trắc ẩn và mong muốn được giúp đỡ người khác, nhưng chúng tôi mong rằng sự nhân ái sẽ được trao đến đúng người và kịp thời”, ThS Lê Minh Hiển nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng CTXH, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, mỗi tháng, bệnh viện phối hợp hỗ trợ hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp đón hơn 500 lượt mạnh thường quân. Quy trình hỗ trợ tại phòng CTXH được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và đúng nhu cầu.

“Sau khi hỗ trợ hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh và báo cáo tài chính (nếu được yêu cầu) để duy trì sự tin tưởng và mối quan hệ lâu dài với các nhà hảo tâm. Không chỉ làm cầu nối, Phòng CTXH còn có nhiệm vụ bảo vệ người dân khỏi các hành vi lừa đảo núp bóng từ thiện. Thông qua khuyến cáo, hướng dẫn cách xác minh và khuyến khích sử dụng các kênh chính thức của bệnh viện, chúng tôi góp phần giữ gìn sự trong sạch và lòng tin vào hoạt động thiện nguyện”, bà Nguyễn Thị Thúy nói.

GIAO LINH