Bé trai 6 tuổi thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Ngày 18-8, BS-CKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi nuốt phải 4 cục nam châm dẫn đến thủng ruột.

4 viên nam châm do bé L. nuốt vào bụng gây thủng ruột

Trước đó 5 ngày, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé trai H.T.L. (6 tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, bé L. kêu đau bụng nghi do nuốt dị vật, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé L. quấy khóc nhiều, sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, kết quả X-Quang có cản quang vùng bụng ghi nhận có dị vật dạng chuỗi, nằm ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

Hiện sức khoẻ của bé L. đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện

Quá trình phẫu thuật phát hiện 4 viên nam châm dính vào nhau gây tắc ruột khiến ruột thủng 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, khâu lại lỗ thủng. Hai ngày sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, trung đại tiện được, nhưng cần nằm viện để theo dõi thêm.

BS-CKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, nam châm có từ tính, vì vậy, khi nuốt phải từ 2 cục nam châm trở lên, chúng có xu hướng dính vào nhau.

Trường hợp này, 4 viên nam châm nằm ở 2 quay ruột khác nhau, chúng hút nhau khiến quay ruột bị dính lại gây tắc ruột. Sức hút từ các viên nam châm tạo sức ép lên thành ruột gây thiếu máu cục bộ, từ đó, gây hoại tử và thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc. Rất may là trường hợp của bé L. đã được xử lý kịp thời.

TUẤN QUANG