Vụ 2 cháu bé ở Tây Ninh bỏng nặng: Cha mẹ đang nguy kịch

Liên quan đến nghi án cha ruột phóng hỏa khiến cả gia đình gặp nạn, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang nỗ lực điều trị cho 2 bệnh nhi, Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu cho cha và mẹ của các bé.

Theo đó, 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, là chị N.T.H. (32 tuổi) và anh T.K.Đ. (37 tuổi, chồng cũ chị H. đồng thời là nghi phạm).

Các bệnh nhân được chuyển lên TPHCM vào ngày 17-8. Thời điểm nhập viện, chị N.T.H. được chẩn đoán bỏng lửa xăng, 74% cơ thể bỏng độ 2-3, sốc, bỏng đường hô hấp. Anh T.K.Đ. bỏng 77% cơ thể độ 2-3, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị nhanh chóng chuyển các bệnh nhân vào phòng Chăm sóc đặc biệt. Sau đó, tiến hành đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực...

Hai cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp hiện đang theo dõi sát sao 2 bệnh nhân, tuy nhiên tình trạng rất nặng, tiên lượng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 17-8, ngọn lửa bùng phát tại phòng trọ ở Tây Ninh, nơi chị H. và 2 con nhỏ đang sinh sống. Vụ cháy khiến cả nhà thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân, nghi ngờ do người cha (đã ly hôn) đổ xăng lên người các nạn nhân và phóng hỏa.

Hiện tại, 2 bé Q.G. (13 tuổi) và B.L. (5 tuổi) bị thương rất nặng, bỏng hô hấp, nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức để chữa trị, giành giật sự sống cho các bé.

