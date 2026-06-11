Dòng nước mát giữa lòng đô thị

Thời gian qua, người dân, du khách, đặc biệt người lao động rất phấn khởi khi được uống nước tinh khiết miễn phí tại các điểm công cộng ở khu vực trung tâm TPHCM.

Học sinh thích thú uống nước tại vòi ở TPHCM

Ông Dương Hồng Nhân (thứ hai từ phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO trao đổi cùng công nhân trong quá trình lắp đặt trụ nước uống trực tiếp, phục vụ người dân

Cán bộ, công chức sử dụng nước ngay khi trụ nước uống tại vòi được lắp đặt xong

Đến nay, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã lắp đặt trụ nước uống tại vòi ở hơn 40 điểm trong khu vực trung tâm thành phố, công viên, di tích và nơi đông người dân, du khách qua lại.

Đầu năm 2026, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo tổ giúp việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước uống tại vòi ở trụ nước uống công cộng. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi đã được UBND TPHCM phê duyệt, để thống nhất cơ sở kỹ thuật, quản lý chất lượng nước uống tại các trụ nước uống công cộng.

Du khách sử dụng nước uống tại vòi tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TPHCM)

Du khách dễ dàng lấy nước uống trực tiếp từ các trụ nước uống tại vòi ở TPHCM

Người dân dùng bình thân thiện môi trường lấy nước uống tại trụ nước uống tại vòi ở TPHCM

HOÀNG LONG - ĐINH BÍCH