Dòng nước mát giữa lòng đô thị

Thời gian qua, người dân, du khách, đặc biệt người lao động rất phấn khởi khi được uống nước tinh khiết miễn phí tại các điểm công cộng ở khu vực trung tâm TPHCM.
Đến nay, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã lắp đặt trụ nước uống tại vòi ở hơn 40 điểm trong khu vực trung tâm thành phố, công viên, di tích và nơi đông người dân, du khách qua lại.
Đầu năm 2026, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập ban soạn thảo tổ giúp việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước uống tại vòi ở trụ nước uống công cộng. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi đã được UBND TPHCM phê duyệt, để thống nhất cơ sở kỹ thuật, quản lý chất lượng nước uống tại các trụ nước uống công cộng.