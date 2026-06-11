Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Buổi diễn tập có sự phối hợp của Đội cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 16 cùng sự tham gia của lực lượng PCCC cơ sở, cán bộ nhân viên công ty và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý tình huống giả định, góp phần nâng cao tính thực tế và quy mô của buổi diễn tập.

Điểm nổi bật của buổi diễn tập là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên trách của lực lượng PCCC cơ sở. Tổ thông tin liên lạc thực hiện nhiệm vụ báo cháy, liên hệ các đơn vị hỗ trợ và hướng dẫn thoát nạn; Tổ cứu thương tổ chức sơ cứu người bị nạn; Tổ chữa cháy triển khai phương tiện chữa cháy tại chỗ, khống chế đám cháy trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường; Tổ di chuyển tài sản thực hiện công tác bảo vệ hồ sơ, tài sản quan trọng; Tổ bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thông qua buổi diễn tập, toàn thể cán bộ nhân viên công ty có dịp thực hành, củng cố các kiến thức và kỹ năng về PCCC-CNCH; nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

TRỌNG NHÂN