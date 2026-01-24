Cấp tập xuất khẩu đặc sản tết

Còn hơn 3 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất, kinh doanh đặc sản xuất khẩu tại nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đang diễn ra khẩn trương.

Người dân và du khách mua sắm các mặt hàng đặc sản, quà lưu niệm tại chợ Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dồn dập đơn hàng

Những ngày này, tại Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu (Baseafood), hàng hóa liên tục ra vào. Các đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh, nhân viên tăng ca làm việc. Nhiều mặt hàng thủy sản khô, ăn liền, đông lạnh… được đóng gói theo đơn đặt hàng từ các đối tác quốc tế, phục vụ nhu cầu đón tết của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Baseafood, cho biết sản phẩm của công ty đã vươn đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hàng xuất khẩu chiếm khoảng 89% tổng sản lượng. Riêng 2 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu từ 738.000-800.000kg hàng/tháng, với giá trị hơn 4,3 triệu USD.

Không khí sản xuất nhộn nhịp cũng diễn ra tại Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế (Intermix), Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TPHCM. Trong nhà xưởng, công nhân làm việc liên tục để kịp tiến độ các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Australia và nhiều nước châu Âu - nơi có đông kiều bào sinh sống. Intermix hiện sản xuất và cung ứng các dòng bột trộn sẵn mang nhãn hiệu Mikko - Hương Xưa, phục vụ ngành bánh ngọt và chế biến thủy hải sản.

Bà Huỳnh Kim Chi, Tổng Giám đốc Intermix, cho biết, dịp tết các sản phẩm bột làm bánh truyền thống được kiều bào ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và hương vị quen thuộc. Ngoài ra, dòng sản phẩm mới là mì sợi tươi YonYon cũng ghi nhận sức mua tốt tại nhiều thị trường xuất khẩu.

Ở phân khúc thực phẩm truyền thống, các sản phẩm bánh nậm, bánh lọc, mắm ba miền của Sông Hương Foods (xã Bình Hưng, TPHCM) hiện được xuất khẩu sang hàng chục bang của Mỹ. Theo đại diện doanh nghiệp, yếu tố then chốt là công nghệ bảo quản, nhằm giữ được hương vị truyền thống khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Với bánh nậm, bánh lọc, dù áp dụng phương pháp cấp đông, khi làm nóng lại vẫn giữ được độ tươi ngon, gần với bánh thủ công trong nước.

Chị Mai Anh, Việt kiều Canada, tâm sự, mỗi dịp Tết Nguyên đán, cộng đồng người Việt luôn cố gắng quây quần, chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, củ kiệu, thịt kho trứng… để vơi nỗi nhớ quê nhà. Những sản phẩm chế biến sẵn từ Việt Nam giúp không khí tết nơi xứ người thêm trọn vẹn.

Theo chân đặc sản ra thế giới

Tại các chợ truyền thống ở TPHCM như chợ Bến Thành (phường Bến Thành), chợ An Đông (phường An Đông), chợ Bình Tây (phường Bình Tây), không khí mua bán những ngày này cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã tất bật phân loại, đóng gói đặc sản tết để kịp gửi đi Australia, Canada, Mỹ và các quốc gia có đông người Việt sinh sống. Năm nay, trái cây sấy tiếp tục là nhóm hàng chủ lực. Mít sấy, chuối sấy, xoài sấy dẻo, thanh long sấy, sầu riêng sấy lạnh, vỏ bưởi sấy dẻo… được tuyển chọn kỹ, đóng gói hút chân không theo yêu cầu của từng thị trường. Cùng với đó là các mặt hàng quen thuộc ngày tết như hạt điều rang muối, hạt sen sấy, cà phê, mứt gừng. Nhiều đơn hàng được đặt theo thùng lớn, phục vụ nhu cầu biếu tặng và sum họp gia đình.

Một tiểu thương chợ Bến Thành cho biết, trước Tết Nguyên đán khoảng 2-3 tuần, lượng hàng gửi ra nước ngoài tăng mạnh, có năm lên đến vài trăm ký, chủ yếu đi đường hàng không để kịp phục vụ người thân, bạn bè đón tết. Không chỉ Việt kiều, nhiều du khách quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến đặc sản Việt Nam. Tại các gian hàng mứt, trà, cà phê, hồ tiêu, khách nước ngoài hỏi mua khá nhiều, nhất là các sản phẩm dễ bảo quản, mang đậm bản sắc địa phương.

Theo ông Lâm Ngọc Nhâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch Bầu Mây, các sản phẩm hồ tiêu của hợp tác xã đạt chứng nhận GlobalGAP, đồng thời được đầu tư tem nhãn, truy xuất nguồn gốc và quản trị thương hiệu. Mỗi năm, hợp tác xã xuất khẩu hơn 100 tấn hồ tiêu sang châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các lô hàng tiếp tục được chuẩn bị với yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TPHCM, nhận định, để trụ vững tại các thị trường khó tính như Mỹ, Canada hay châu Âu, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Mỗi sản phẩm xuất khẩu cũng chính là một “đại sứ thương hiệu”, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua ẩm thực.

Xuất khẩu lá chuối, lá dong Ghi nhận từ một số doanh nghiệp cho thấy, Mỹ, Canada, Australia tiếp tục là thị trường tiêu thụ đặc sản tết với sản lượng lớn, nhờ cộng đồng người Việt đông và nhu cầu thực phẩm truyền thống tăng cao. Bánh chưng thành phẩm được xuất khẩu chủ yếu dưới dạng cấp đông, tiệt trùng, đóng gói công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, lá chuối, lá dong dùng gói bánh cũng đã được sơ chế, đóng gói để xuất sang Nhật Bản, Mỹ..., phục vụ kiều bào và nhu cầu ẩm thực truyền thống.

THI HỒNG - QUANG VŨ