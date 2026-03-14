Gần 200 bác sĩ được huấn luyện phẫu thuật có robot hỗ trợ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM và Tập đoàn công nghệ y tế Device Technologies và Intuitive Surgical (Mỹ) vừa tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo ứng dụng phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa có robot hỗ trợ (phẫu thuật robot).

BS-CK2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM (ngoài cùng bìa phải) hướng dẫn êkíp bác sĩ trước khi phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.

Tại khóa huấn luyện, BS-CK2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó chủ tịch Hội Sàn chậu học TPHCM, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cùng 3 chuyên gia về phẫu thuật robot của Mỹ là PGS-TS-BS Nguyễn Quốc Trường Chinh (Đại học Texas - Chi nhánh Y khoa Galveston), BS Mireille Diem My Trương (Bệnh viện Đại học MedStar, Georgetown) và BS Đỗ Hữu Triệu (Bệnh viện Đại học Y khoa Rush) tham gia đào tạo chuyên môn cho gần 200 bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện trên toàn quốc.

Các học viên tham dự khóa huấn luyện

Theo các chuyên gia, phẫu thuật robot được triển khai tại Việt Nam gần một thập kỷ qua, nhưng chủ yếu trong các lĩnh vực ngoại khoa như tiết niệu, tiêu hóa và ngoại lồng ngực. Trong những năm gần đây, phẫu thuật robot đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực phụ khoa, đặc biệt trong phẫu thuật ung thư.

Nhờ hệ thống camera ba chiều độ phân giải cao và các cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt 540 độ, phẫu thuật viên có thể thao tác chính xác trong phẫu trường hẹp của vùng chậu, qua đó giảm sang chấn và hỗ trợ bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh.

Chương trình đào tạo thực hành phẫu thuật bằng robot với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành giúp học viên tiếp cận kỹ thuật và từng bước áp dụng trong thực tế.

Học viên được kết hợp giữa đào tạo lý thuyết, thảo luận chuyên môn và theo dõi các ca phẫu thuật robot được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ. Qua đó, các bác sĩ có cơ hội quan sát chi tiết từng bước thao tác, từ thiết lập hệ thống, tiếp cận tổn thương đến kỹ thuật bóc tách và xử lý tổn thương.

Trước đó, ngày 4-12-2025, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vinh dự nhận Giải thưởng thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ Robot Da Vinci Xi: Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam trong vòng 7 tháng thực hiện gần 200 ca mổ đa chuyên khoa bằng Robot Da Vinci Xi, được trao bởi Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) đại diện hãng Intuitive Surgical (Mỹ), chủ sở hữu hệ thống robot Da Vinci Xi.

THÀNH AN