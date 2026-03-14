Phẫu thuật mang lại ánh sáng cho nhiều người bệnh tâm thần

Ngày 14-3, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 12 bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định (TPHCM).

Theo đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, trong đợt khám tổng quát cho người bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định vừa qua, các bác sĩ xác định 12 trường hợp bị đục thủy tinh thể, cần phẫu thuật.

Đây là những bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống. Người bệnh còn mắc nhiều bệnh lý phức tạp, phải điều trị nội khoa lâu dài.

Người bệnh được thăm khám, xét nghiệm trước khi phẫu thuật mắt.

Do đó, để đảm bảo an toàn và chất lượng chuyên môn, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thực hiện thay thuỷ tinh thể bằng phương pháp phaco.

Bệnh nhân cao tuổi nhất là 65 tuổi, thấp nhất là 42 tuổi.

“Mất thị lực khiến người bệnh tâm thần vốn đã thiệt thòi lại càng khó khăn hơn trong cuộc sống. Chúng tôi hy vọng sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tự chủ sinh hoạt nhờ tìm lại được ánh sáng”, ThS-BS Lê Nhật Nam, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ.

Bệnh nhân được lấy máu xét nghiệm theo quy trình trước phẫu thuật.

Trước đó, tháng 3-2025, Sở Y tế TPHCM phân công 16 bệnh viện hỗ trợ toàn diện hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng đang được chăm sóc và quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Trong đó, Bệnh viện Lê Văn Thịnh được giao trách nhiệm hỗ trợ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định. Trung tâm này hiện chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 1.400 người bệnh.

GIAO LINH