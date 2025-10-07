Cắt giảm nhiều thủ tục khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại TPHCM

Ngày 7-10, Đoàn giám sát Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi giám sát tại 5 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TPHCM và làm việc với thành phố về vấn đề này.

Đoàn giám sát Bộ Xây dựng đang giám sát tại dự án nhà ở cho lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Quá. Ảnh: THANH HIỀN

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Đoàn giám sát đã đi tìm hiểu tại dự án NƠXH Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, quy mô 1.254 căn; dự án nhà ở cho lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận quy mô 776 căn hộ; Lô đất tại khu tái định cư 38 ha Đông Hưng Thuận dự kiến kêu gọi đầu tư dự án Đông Hưng Thuận; dự án Đông Hưng Thuận - chung cư Phú Mỹ C2, phường Bình Dương quy mô 561 căn hộ; dự án NƠXH thuộc Khu đô thị K-Home New City, phường Bình Dương có quy mô NƠXH liên kế là 1.376 căn; chung cư NƠXH là 1.654 căn.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã lắng nghe những khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư (CĐT) khi thực hiện dự án.

Cụ thể, dự án khu nhà ở chiến sĩ Công an TPHCM, địa chỉ 20/2 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận do Công ty CP Đầu tư Phú Cường làm CĐT có quy mô 19 tầng với 776 căn hộ. Hiện dự án đang được xây dựng đến tầng 6. CĐT dự án kiến nghị được miễn tiền sử dụng đất và điều chỉnh các nội dung tại quyết định chấp thuận đầu tư dự án gồm: tên dự án, mục tiêu đầu tư, hình thức đầu tư, quy mô số lượng nhà ở, phương án tiêu thụ sản phẩm, tổng mức đầu tư dự án.

Đối với dự án NƠXH thuộc khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất Sở Tài chính hướng dẫn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; tham mưu UBND TPHCM việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nêu trên. Đồng thời, UBND các phường trên địa bàn quận 12 (trước đây) và các cơ quan liên quan có ý kiến về nhu cầu tái định cư hiện tại và định hướng giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở đánh giá mục tiêu tái định cư hay điều chỉnh mục tiêu sang NƠXH. Bên cạnh đó, UBND phường Đông Hưng Thuận cần tổ chức rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND TPHCM phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với dự án NƠXH thuộc Khu đô thị K-Home New City (phường Bình Dương) với quy mô NƠXH liên kế là 1.376 căn; chung cư NƠXH là 1.654 căn do Kim Oanh Group làm CĐT, theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Kim Oanh, mặc dù dự án xây dựng gần xong nhưng vừa qua mới được ngân hàng giải ngân cho vay 200 tỷ đồng theo lãi thương mại.

“Chúng tôi sẽ bàn giao nhà từ tháng này cho đến quý I năm sau là xong, nhưng đến nay khách hàng chưa được vay đồng nào để mua NƠXH. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ khách hàng được tiếp cận vốn vay mua nhà, để hoàn trả vốn lại cho chủ đầu tư”, bà Kim Oanh đề xuất.

Đoàn giám sát Bộ Xây dựng giám sát tại dự án NƠXH thuộc Khu đô thị K-Home New City, phường Bình Dương. Ảnh: THANH HIỀN

Sau khi khảo sát các dự án NƠXH, Đoàn giám sát đã có buổi làm tại UBND TPHCM.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TPHCM thông tin, đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn NƠXH. Cụ thể, từ năm 2021 – 2024 TPHCM đã hoàn thành 5.103 căn (đạt 28,13%); năm 2025 là 13.040 căn (chiếm 71,8%); giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành 181.257 căn. Để đạt được chỉ tiêu đưa ra, TPHCM đã thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, đối với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh sẽ cắt giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày (đối với dự án nhóm A). Với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh, sẽ cắt giảm yêu cầu thực hiện thủ tục thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình dân dụng cấp III...

Cần công khai, minh bạch khi mua bán nhà

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định: “Sau khi giám sát tại các dự án NƠXH tôi rất phấn khởi khi thấy được tinh thần quyết tâm thực hiện dự án của các CĐT. Tôi ghi nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các CĐT thực hiện dự án”.

Đoàn giám sát Bộ Xây dựng làm việc tại UBND TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, chỉ tiêu phát triển NƠXH mà TPHCM đặt ra là rất lớn. Điều này đòi hỏi TPHCM phải có giải pháp để thúc đẩy các CĐT đẩy nhanh tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị trong thời gian tới, TPHCM cần phân công, tăng cường công tác kiểm tra để đôn đốc các CĐT đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, với những dự án gặp khó khăn vướng mắc thì chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, TPHCM cần rà soát toàn diện các chương trình phát triển NƠXH và điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần xác định đầy đủ vị trí phát triển nhà ở theo nhu cầu thực tế của người dân và đẩy nhanh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

“Hiện nay, TPHCM có dự án NƠXH đang hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng. Các cơ quan liên quan cần chỉ đạo việc mua bán NƠXH phải được công khai minh bạch và đảm bảo đúng đối tượng, tránh xảy ra tình trạng trục lợi. Giá bán NƠXH phải được kiểm soát theo mặt bằng chung đảm bảo người dân có nhu cầu về nhà ở tiếp cận được NƠXH”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường: Thêm quỹ đất để xây dựng NƠXH Trong quy hoạch chung thành phố trước đây cũng xác định rõ dành quỹ đất 1.400 ha thực hiện dự án NƠXH. Sau hợp nhất, TPHCM sẽ có thêm quỹ đất để làm NƠXH trong thời gian tới. Thành phố sẽ làm rõ một số nội dung về quyền sử dụng đất hợp pháp, xem xét phù hợp kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất thì có thể tăng số lượng dự án NƠXH.

THANH HIỀN