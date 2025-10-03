Năm 2026, TPHCM sẽ tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội

Quang cảnh tổ buổi tọa đàm và phát động cuộc thi “Ý tưởng thiết kế mẫu NƠXH hướng tới giải pháp bền vững”. Ảnh: THANH HIỀN

Nhiều dự án nhà ở xã hội sẽ được khởi công

Tại buổi tọa đàm, ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, trong năm 2025, trên địa bàn TPHCM đã có hai dự án NƠXH được hoàn thành với hơn 1500 căn. Hiện TPHCM có 11 dự án NƠXH đang được thi công với quy mô hơn 11.800 căn. Đồng thời, hiện có 17 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 13.900 căn hộ. TPHCM đặt mục tiêu 3 tháng cuối năm 2025 sẽ làm lễ khởi công, động thổ gần 20 dự án. Đặc biệt, hiện có khoảng 10 khu đất với số lượng căn hộ dự kiến xây dựng gần 4.200 căn phục vụ cho các đối tượng mua nhà là lực lượng công an và quân đội.

“Theo thống kê ở giai đoạn 2021-2024, TPHCM có số lượng NƠXH đưa vào sử dụng thấp. Nguyên nhân do quy trình xây dựng một dự án phải thực hiện các khâu chuẩn bị đất đai, thủ tục... Tuy nhiên từ năm 2026, với số lượng các dự án đang được triển khai như hiện nay, TPHCM sẽ tăng tốc. Bởi giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án, chúng ta đã gần như hoàn thiện”, ông Trần Sĩ Nam chia sẻ.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hiền

Trước đây, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TPHCM về các quy hoạch NƠXH. Để tiếp tục công việc này, từ ngày 1-10, UBND TPHCM đã giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc triển khai quy hoạch. Như vậy, hiện nay TPHCM đã quy hoạch rõ từng khu vực làm NƠXH để các nhà đầu tư có thể tham gia.

Về vấn đề tài chính, theo định hướng, Chính phủ cùng với các tỉnh, thành đang lập quỹ nhà ở. Mục tiêu chính của quỹ nhà ở là hỗ trợ xây dựng NƠXH. Dự kiến đến đầu tháng 11, Chính phủ sẽ ban hành quy định về quỹ nhà ở này. Theo đó, nguồn vào của quỹ nhà ở sẽ sử dụng từ nguồn 20% quỹ NƠXH trong các dự án phát triển nhà ở thương mại hoặc từ nguồn huy động các tổ chức xã hội, nhà đầu tư góp vào. Nguồn quỹ này được sử dụng để phát triển NƠXH không hòa chung vào nguồn vốn của TPHCM và có một đơn vị quản lý độc lập, kết nối với các ngân hàng hỗ trợ các chính sách về nhà ở.

Cần đồng bộ cơ sở hạ tầng

Phát biểu tại buổi tọa đàm, KTS Trần Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc châu Á nêu: về tầm nhìn quy hoạch, đối với cuộc thi thiết kế lần này cần phải phân rõ thiết kế NƠXH phục vụ đối tượng nào. Theo đó, có thể chia ra 2 đối tượng, một là công nhân, những người làm việc trong các khu công nghiệp; hai là những người làm trong cơ quan nhà nước. Việc chia nhóm đối tượng giúp nhà đầu tư có thể tính toán được căn hộ cần thiết kế diện tích là bao nhiêu, thiết kế như thế nào cho phù hợp... để đảm bảo đầu ra.

Các chuyên gia, KTS phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hiền

Tại buổi tọa đàm, KTS Nguyễn Minh Bình, Hội Kiến trúc sư tỉnh Đồng Nai thông tin, dự kiến trong năm nay, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành khoảng 10.000 căn NƠXH. Từ năm 2025 đến 2030, tỉnh cố gắng sẽ xây dựng khoảng 65.000 căn, trong khi nhu cầu của tỉnh Đồng Nai là khoảng 120.000 căn.

“Hiện nay, Đồng Nai cũng như một số tỉnh thành khác, tỷ lệ phát triển NƠXH vẫn còn thấp, theo tôi còn một số vướng mắc như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để xây NƠXH chưa đồng bộ. Điều này dẫn đến những dự án làm NƠXH riêng lẻ không tồn tại nổi, bởi không thể sử dụng chung các dịch vụ của cả một khu lớn.”, KTS Nguyễn Minh Bình bày tỏ.

Cuộc thi “ý tưởng thiết kế mẫu NƠXH hướng tới giải pháp bền vững” Tại buổi tọa đàm, Hội Kiến trúc sư TPHCM đã phát động cuộc thi “ý tưởng thiết kế mẫu NƠXH hướng tới giải pháp bền vững”. Cuộc thi do Bộ Xây dựng chỉ đạo và bảo trợ, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức. Về yêu cầu, mẫu thiết kế nhà chung cư, nhà thấp tầng, nhà ở riêng lẻ, được phát triển dưới các hình thức bán, cho thuê hoặc thuê mua với mục tiêu cung cấp chỗ ở ổn định cho các đối tượng ưu tiên và thu nhập thấp. Đồng thời khi xây dựng NƠXH nhà đầu tư nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù. Đối tượng dự thi: KTS, tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu, nhà sản xuất vật liệu… trong và ngoài nước. Thời gian nộp bài tham dự đến 20-11-2025. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.

THANH HIỀN