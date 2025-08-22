Centre Mall & Satramart Võ Văn Kiệt: Bùng nổ ưu đãi và sự kiện sôi động chào mừng Quốc khánh 2/9

Hướng đến dịp Quốc khánh 2/9, không khí lễ hội đang lan tỏa tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt và Siêu thị Satramart Võ Văn Kiệt khi hàng loạt chương trình khuyến mãi, sự kiện giải trí được triển khai xuyên suốt tháng 8 và 9/2025. Đây không chỉ là dịp mua sắm tiết kiệm, mà còn là cơ hội để cả gia đình cùng trải nghiệm những hoạt động độc đáo ngay giữa lòng TPHCM.

Tại Satramart Võ Văn Kiệt, khách hàng dễ dàng nhận thấy sự thiết thực trong từng ưu đãi. Chỉ cần vài trăm nghìn đồng mua sắm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, người tiêu dùng đã có thêm gia vị, dầu ăn, đường – những sản phẩm quen thuộc gắn liền bữa cơm Việt. Với những giỏ hàng lớn hơn, ưu đãi càng hấp dẫn: nhiều khách hàng chia sẻ niềm vui khi vừa mua đủ nhu yếu phẩm, vừa mang về cả thùng mì hoặc nước suối cho gia đình. “Tôi thấy vui vì không chỉ mua được hàng chất lượng, mà còn có thêm quà tặng thiết thực, giúp tiết kiệm chi tiêu hằng ngày”, chị Ngọc Hân – khách hàng thân thiết của Satramart nói.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, Centre Mall Võ Văn Kiệt trên tuyến đường sầm uất 1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, còn tạo nên điểm hẹn vui chơi mới cho người dân thành phố. Vào những ngày cuối tuần, khu vực hội trường rực rỡ bởi hội thi cá cảnh và triển lãm thủy sinh, thu hút đông đảo người yêu sinh vật cảnh. Trẻ em lại mê mẩn với Bigfun Farm in Mall – mô hình nông trại thu nhỏ lần đầu tiên xuất hiện trong trung tâm thương mại, nơi các bé được chăm sóc thú cưng, thu hoạch rau quả như một “nông dân nhí” thực thụ. Không khí càng thêm sôi động với đêm hội âm nhạc trẻ trung, những workshop trồng cây giàu ý nghĩa, hay những giây phút bất ngờ khi khách hàng ngồi xuống trải bài Tarot, khám phá thông điệp về tình yêu, công việc và tương lai.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay còn đặc biệt hơn bởi Centre Mall dành tặng khách hàng chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều phần quà gia dụng, điện máy và voucher mua sắm được chuẩn bị, tạo thêm sức hút cho mùa lễ hội. Đi kèm với đó là các đợt giảm giá sâu trên nhiều ngành hàng, biến những ngày nghỉ lễ trở thành thời điểm vàng để mua sắm tiết kiệm.

“Đến Centre Mall, tôi vừa được đưa con đi chơi, vừa sắm sửa cho gia đình, lại có cơ hội trúng thưởng. Không khí lễ hội ở đây khiến tôi thấy rộn ràng, như thực sự được tận hưởng kỳ nghỉ lễ”, anh Hoàng Nam – một khách hàng đến từ phường Chánh Hưng chia sẻ.

Sự kết hợp giữa ưu đãi mua sắm và chuỗi sự kiện giải trí đã tạo nên bức tranh lễ hội đa sắc màu tại Centre Mall và Satramart Võ Văn Kiệt. Với mong muốn “một điểm đến – nhiều trải nghiệm”, nơi đây hứa hẹn trở thành địa chỉ không thể bỏ lỡ của người dân thành phố trong mùa lễ 2/9 năm nay.

Thông tin khuyến mãi Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết tháng 9-2025

Địa điểm: Centre Mall & Satramart Võ Văn Kiệt – 1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM.

Tại Satramart Võ Văn Kiệt: Hóa đơn từ 99.000 đồng (rau củ, thực phẩm tươi sống): tặng nước tương 500ml Hóa đơn từ 500.000 đồng (thịt, cá, rau củ quả): tặng dầu ăn hoặc đường Satra Hóa đơn từ 1.000.000 đồng (khách hàng có thẻ thành viên): tặng 1 thùng nước suối 500ml hoặc 1 thùng mì ăn liền Tại Centre Mall Võ Văn Kiệt: Hội thi cá cảnh & triển lãm thủy sinh, Bigfun Farm in Mall, đêm hội âm nhạc, workshop trồng cây, coi bài Tarot, giao lưu mascot – chú hề Đại tiệc Quốc khánh 2/9: Bốc thăm trúng thưởng tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, sale lớn trên nhiều ngành hàng



.