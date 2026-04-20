Sau gần 5 năm áp dụng, Việt Nam chấm dứt thuế chống bán phá giá với thép hình chữ H từ Malaysia, do không có doanh nghiệp trong nước đề nghị gia hạn.

Thép hình chữ H. Ảnh minh họa

Ngày 20-4, Trung tâm Thông tin và cảnh báo (Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương) thông tin, Bộ Công thương đã có quyết định không gia hạn biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia.

Trước đó, ngày 16-4-2026, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 915/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ và chấm dứt hiệu lực đối với biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia.

Biện pháp này được Việt Nam áp dụng từ ngày 18-8-2021 theo Quyết định số 1975/QĐ-BCT của Bộ Công thương, với mức thuế chống bán phá giá chính thức 10,64% đối với thép hình chữ H nhập khẩu từ Malaysia. Sau đó, biện pháp tiếp tục được duy trì, có giai đoạn áp dụng mức thuế từ 22,09% đến 33,51% theo các quyết định rà soát, điều chỉnh liên quan.

Đến tháng 7-2025, Bộ Công thương tiến hành rà soát cuối kỳ theo quy định về phòng vệ thương mại. Kết quả cho thấy các nhà sản xuất trong nước không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn với biện pháp này.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương quyết định không gia hạn và chấm dứt áp dụng thuế chống bán phá giá kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực từ ngày 16-4-2026.

Pakistan tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá băng dính nhập từ Việt Nam Chiều 20-4, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết đã nhận được thông tin về việc Ủy ban thuế quan Pakistan (NTC) tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm băng dính có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh minh hoạ Sản phẩm bị đề nghị điều tra là băng keo tự dính BOPP dạng cuộn lớn (jumbo), tên tiếng Anh là Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) self-adhesive tapes – jumbo rolls, thuộc các mã HS 3919.9010 và 3919.9090. Hiện NTC đang xem xét tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của hồ sơ để quyết định có khởi xướng điều tra hay không. Thông tin về thời kỳ điều tra chống bán phá giá và thời kỳ điều tra thiệt hại hiện chưa được công bố. Để chủ động ứng phó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan rà soát hoạt động xuất khẩu sang Pakistan, chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp vụ việc được khởi xướng, gồm dữ liệu về chi phí sản xuất, bán hàng và xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị xem xét thuê tư vấn pháp lý khi cần thiết, đồng thời phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại trong quá trình xử lý vụ việc.

PHÚC VĂN