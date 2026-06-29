Chậm nhất 24 giờ phải phát ngôn cho báo chí về sự kiện tác động lớn đến xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 244/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, đối với các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc có nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, chậm nhất 24 giờ người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Chậm nhất 24 giờ phải phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí về sự kiện tác động lớn đến xã hội. Ảnh: KHIẾU MINH

Điều 7 của Nghị định số 244/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ trách nhiệm phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, trừ trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm và các trường hợp khác theo quy định của luật chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Chính phủ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Đối với sự cố liên quan đến từ 2 bộ, ngành, tỉnh, thành phố trở lên, người phát ngôn của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc UBND cấp tỉnh được Chính phủ giao chủ trì xử lý thống nhất nội dung với các cơ quan liên quan để thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác.

Khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính nhà nước xác định vụ việc có tác động hoặc nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác...

Nghị định cũng quy định các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến; đăng tải thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí; gửi thông cáo báo chí, văn bản hoặc thư điện tử; cung cấp thông tin tại các cuộc giao ban báo chí theo quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7. Cơ quan hành chính nhà nước chưa ban hành quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế nội bộ của cơ quan về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

VĨNH XUÂN