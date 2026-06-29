TPHCM: 129 phường, xã làm việc đến sáng thứ Bảy

Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM và 129 cơ quan, đơn vị cấp xã sẽ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần, để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

>> Thông tin chi tiết tại Quyết định của UBND TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 10-7.

Theo đó, sáng thứ Bảy, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp nhận và trả kết quả thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Trong khi đó, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, đất đai.

Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định bổ sung thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị làm việc sáng thứ Bảy gồm: hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM và 129 cơ quan, đơn vị cấp xã. Các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân, tổ chức biết.

NGÔ BÌNH