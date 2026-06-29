Xã hội

Hàng loạt tàu cá bốc cháy ven đầm Thị Nại, Gia Lai

SGGPO

Đến 15 giờ 30 phút ngày 29-6, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy hàng loạt tàu cá tại khu vực ven đầm Thị Nại (đoạn Khe Đá, giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, lực lượng Công an vẫn duy trì 4 phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp hỗ trợ ngư dân dập lửa, đồng thời ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Video cận cảnh hàng loạt tàu cá bốc cháy ngùn ngụt ven đầm Thị Nại
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Hiện trường vụ cháy, hàng loạt tàu cá bị thiêu rụi. Ảnh: MINH PHỤNG

Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút tại lạch neo đậu tàu cá gần xóm Huỳnh Giản (xã Tuy Phước Đông). Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan sang các tàu liền kề, khiến hàng loạt phương tiện bị cháy. Tại hiện trường, lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực.

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Đỉnh điểm đám cháy, lửa lớn kèm theo khói đen cuồn cuộn
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Lực lượng cảnh sát chữa cháy tiếp cận khống chế lửa lớn
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Lực lượng chữa cháy tiếp cận dập lửa, không cho đám cháy lan rộng

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, thống kê ban đầu cho thấy có khoảng 10-12 tàu cá bị cháy. Đa số các tàu bị thiệt hại là tài sản của ngư dân xã Cát Tiến (Gia Lai).

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Lửa lớn bùng cháy dữ dội, thiêu rụi hàng loạt tàu cá. Ảnh: HOÀNG LỢI
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Ngư dân bất lực nhìn tàu cá bị cháy. Ảnh: HOÀNG LỢI

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê, đánh giá thiệt hại để có cơ sở xử lý theo quy định.

>>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

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NGỌC OAI - MINH PHỤNG

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