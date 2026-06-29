Hàng loạt tàu cá bốc cháy ven đầm Thị Nại, Gia Lai

Trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, lực lượng Công an vẫn duy trì 4 phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp hỗ trợ ngư dân dập lửa, đồng thời ngăn đám cháy bùng phát trở lại.
Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút tại lạch neo đậu tàu cá gần xóm Huỳnh Giản (xã Tuy Phước Đông). Ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá rồi nhanh chóng lan sang các tàu liền kề, khiến hàng loạt phương tiện bị cháy. Tại hiện trường, lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực.
Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, thống kê ban đầu cho thấy có khoảng 10-12 tàu cá bị cháy. Đa số các tàu bị thiệt hại là tài sản của ngư dân xã Cát Tiến (Gia Lai).
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê, đánh giá thiệt hại để có cơ sở xử lý theo quy định.
>>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy: