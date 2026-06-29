Vụ cá nuôi quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, huy động 3 trạm bơm nước rửa mặn

Liên quan đến vụ cá nuôi quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, ngày 29-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho biết, tỉnh vừa thành lập tổ công tác và tổ giám sát để xử lý, khắc phục thiệt hại.

Cá nước ngọt quanh khu vực khu bơm cát thi công dự án bị chết do độ mặn tăng cao

Cùng với đó, tỉnh Cà Mau cũng triển khai rửa mặn bằng 3 trạm bơm công suất khoảng 1.700 m3/giờ/trạm, kinh phí dự kiến gần 2,9 tỷ đồng, do chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án bố trí.

UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương xác định đầy đủ mức độ thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và sớm phục hồi sản xuất.

Như Báo SGGP đã thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành). Quá trình bơm cát thi công dự án, nhà thầu làm nước mặn xâm nhập hệ thống kênh nội đồng, ảnh hưởng đến sự phát triển của hơn 85 ha lúa, rau màu, cây ăn trái, thủy sản của 90 hộ dân. Kết quả quan trắc ngày 3-6-2026 cho thấy, độ mặn dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.

TẤN THÁI