Hà Nội: Gần 5.000 camera AI giám sát giao thông và "soi" hành vi xả rác

Chiều 29-6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông. Dự án đi vào vận hành từ ngày 1-7, nâng tổng số lượng camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thủ đô lên gần 5.000 chiếc.

Trong giai đoạn 2, Công an TP Hà Nội lắp đặt mới hơn 2.400 camera AI trên toàn địa bàn. Trong số này có 1.107 camera chuyên xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông cùng 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.

Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội gồm hệ thống quan sát thời gian thực với hàng ngàn camera khắp các tuyến phố. Ảnh: PHẠM KIÊN

Hệ thống "mắt thần" được triển khai tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô. Lực lượng chức năng điều khiển giao thông bằng AI và cập nhật tình hình kẹt xe theo thời gian thực.

Theo Công an TP Hà Nội, hệ thống còn dự báo ùn tắc và có thể điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông.

Cũng từ ngày 1-7, TP Hà Nội sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử (màn hình VMS). Hệ thống này liên tục hiển thị cảnh báo giao thông thời gian thực, cập nhật tình hình giao thông để người dân có thể chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp nhất, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông.

Trung tâm Thông tin chỉ huy hiển thị rõ nét các hành vi vi phạm và tình hình giao thông trên địa bàn. Ảnh: PHẠM KIÊN

Hệ thống camera mới còn mở rộng hỗ trợ xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Hệ thống được lập trình để tăng cường các chức năng giám sát an ninh, có khả năng tự động phát hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí. Camera còn có thể nhận diện cháy, khói và các hành vi đổ rác trái quy định.

ĐỖ TRUNG