Mỗi gia đình hạnh phúc góp phần tạo nên một TPHCM phồn vinh, hiện đại

Sáng 29-6, tại Nhà hát Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác gia đình (thuộc UBND TPHCM) tổ chức chương trình tuyên dương Gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu với chủ đề: “Mặt trời hạnh phúc”. Chương trình nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 – 28-6-2026).

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tuyên dương các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường biểu dương, chúc mừng 104 gia đình được tuyên dương. Theo đồng chí, các gia đình là những bông hoa rực rỡ nhất, tiêu biểu cho hàng triệu gia đình đã và đang vun đắp những giá trị nhân ái, yêu thương và trách nhiệm của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, việc xây dựng con người và phát triển gia đình càng có ý nghĩa chiến lược, gia đình tiếp tục là nền tảng của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, bồi đắp các giá trị văn hóa và tạo dựng nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Theo đồng chí, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người và mức độ hạnh phúc của các gia đình trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên. Việc đầu tư phát triển con người toàn diện, nâng cao an sinh xã hội, bảo đảm công bằng luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được triển khai đồng bộ, hiệu quả đến từng địa bàn cơ sở. Cùng với đó, bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc đã đi sâu vào đời sống, được chuyển hóa thành ý thức và hành động tự giác của mỗi người dân.

“104 gia đình được vinh danh ngày hôm nay là những tấm gương sống động, biểu tượng cho tinh thần ấy. Dù ở các thế hệ, cương vị hay ngành nghề khác nhau, từ những bậc cao niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, cựu chiến binh cho đến trí thức, cán bộ công chức, tất cả quý vị đều có một điểm chung, đó là: Sống tử tế, nghĩa tình, trách nhiệm, biết sẻ chia và luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, cùng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tuyên dương gia đình người cao tuổi hạnh phúc tiêu biểu

Đồng chí cho rằng, cần phải đưa các mục tiêu về gia đình vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm một cách thực chất. Đồng thời, mỗi gia đình cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nghĩa tình, hiếu học, đoàn kết và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu

Trong giai đoạn lịch sử khi thành phố đang vận hành bộ máy tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của gia đình lại càng trở thành hạt nhân cốt lõi. Khi địa giới hành chính mở rộng, gia đình chính là kênh tiếp nhận, lan tỏa chính sách nhanh nhất; là “thành trì” vững chắc giữ gìn bản sắc văn hóa vùng đất và bảo đảm ổn định xã hội từ nền tảng gia đình.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu

Đồng chí cho rằng, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy tối đa vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình kiểu mẫu. Đồng thời, chủ động cảnh báo các nguy cơ xã hội mới ảnh hưởng tới kết cấu gia đình như: bạo lực, ly hôn, đặc biệt là xu hướng mức sinh thấp kéo dài; nhân rộng những mô hình người tốt việc tốt.

Gia đình công nhân lao động tiêu biểu được tuyên dương

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các đội thi tìm hiểu pháp luật

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.

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