Sáng 10-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quảng. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã tuyên thệ nhậm chức.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 440 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,83% tổng số đại biểu).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, sáng 10-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu Quốc hội, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu nhậm chức, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tin tưởng bầu đồng chí giữ trọng trách Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, quyền con người và lợi ích nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cải cách tư pháp, xây dựng ngành tòa án vững mạnh, chuyên nghiệp và liêm chính trong những năm tới.

Tin liên quan Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

ANH PHƯƠNG