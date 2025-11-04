Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Chiều 4-11, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định, quy chế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thẩm phán, công chức có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao; tham gia xây dựng pháp luật; bảo đảm thực thi công lý và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tòa án nhân dân, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ĐỖ TRUNG