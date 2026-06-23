Cháy lớn tại ki ốt bán hàng điện tử, điện lạnh ở Hà Tĩnh

Trưa 23-6, tại một ki ốt kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh phía ngoài chợ Hội (xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy ki ốt bán hàng điện tử, điện lạnh ở Hà Tĩnh

Video hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ ki ốt của gia đình anh N.X.C. (40 tuổi, trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng PCCC-CNCH nỗ lực dập lửa

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã, lực lượng an ninh cơ sở và người dân triển khai chữa cháy.

Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, trong ki ốt chứa nhiều thiết bị, vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khiến việc tiếp cận, khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh và vật dụng trong ki ốt, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

DƯƠNG QUANG