Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây, 9 ki ốt bị thiêu rụi

Ngày 12-10, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy 9 ki ốt ở chợ Bình Hàng Tây.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) đã thiêu rụi 9 ki ốt của các tiểu thương.

Người dân phát hiện lửa bốc lên dữ dội ở khu vực giữa chợ, nơi tập trung các ki ốt bán vải, quần áo, đồ dùng học sinh và trái cây nên hỗ trợ dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa lan nhanh và bốc cao khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 20 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, song 9 ki ốt với tổng diện tích khoảng 125m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản hàng hóa bị hư hại nặng.

Ngay sau vụ cháy, lãnh đạo UBND xã Bình Hàng Trung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục, phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân và thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị ảnh hưởng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC