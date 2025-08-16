Cháy chợ thực phẩm Tam Nông (Đồng Tháp), 31 ki-ốt bị thiêu rụi

Ngày 16-8, Công an xã Tràm Chim đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp về vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông, thuộc ấp 2, xã Tràm Chim.

Theo Công an xã Tràm Chim, khoảng 21 giờ 50 tối 15-8, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội bên trong khu chợ và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, gần 40 cán bộ, chiến sĩ công an xã cùng phương tiện chữa cháy được huy động, phối hợp với lực lượng quân sự, công an các xã lân cận và nhân viên Vườn Quốc gia Tràm Chim tham gia dập lửa. Điện lực cũng lập tức cắt điện toàn khu vực để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ cháy

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ngay sau đó tăng cường thêm 80 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị PCCC ở Hồng Ngự, Cao Lãnh, lực lượng CSGT số 3 cùng cán bộ ở các bộ phận khác đến hỗ trợ.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, đến 22 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan rộng ra khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song theo thống kê ban đầu, 31 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp các ngành chức năng xác minh nguyên nhân và thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

NGỌC PHÚC