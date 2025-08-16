Pháp luật

An ninh - trật tự

Cháy chợ thực phẩm Tam Nông (Đồng Tháp), 31 ki-ốt bị thiêu rụi

SGGPO

Ngày 16-8, Công an xã Tràm Chim đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp về vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ thực phẩm Tam Nông, thuộc ấp 2, xã Tràm Chim.

Theo Công an xã Tràm Chim, khoảng 21 giờ 50 tối 15-8, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội bên trong khu chợ và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, gần 40 cán bộ, chiến sĩ công an xã cùng phương tiện chữa cháy được huy động, phối hợp với lực lượng quân sự, công an các xã lân cận và nhân viên Vườn Quốc gia Tràm Chim tham gia dập lửa. Điện lực cũng lập tức cắt điện toàn khu vực để đảm bảo an toàn.

ảnh 1.jpg
Hiện trường vụ cháy

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ngay sau đó tăng cường thêm 80 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị PCCC ở Hồng Ngự, Cao Lãnh, lực lượng CSGT số 3 cùng cán bộ ở các bộ phận khác đến hỗ trợ.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, đến 22 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan rộng ra khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song theo thống kê ban đầu, 31 ki-ốt trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp các ngành chức năng xác minh nguyên nhân và thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

cháy chợ Tam Nông Công an Đồng Tháp PCCC thiêu rụi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn