UBND phường Bình Tây vừa phát động hội thi “Đại sứ du lịch phường Bình Tây” năm 2026 dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú, học tập, làm việc tại TPHCM.

Ảnh minh họa

Hội thi nhằm tuyên truyền, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, đời sống cộng đồng và các sản phẩm, điểm đến tiềm năng trên địa bàn phường Bình Tây và khu vực Chợ Lớn; góp phần xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, văn minh, nghĩa tình.

Nội dung bài viết tối đa 500 từ kèm video có dung lượng 2-4 phút, tập trung địa bàn phường Bình Tây và không gian văn hóa, du lịch khu vực Chợ Lớn; có thể khai thác các chủ đề về di sản, lịch sử, kiến trúc, ẩm thực, chợ truyền thống, tuyến phố, nghề thủ công, con người, đời sống cộng đồng và tiềm năng phát triển du lịch.

Vòng sơ loại trực tuyến diễn ra từ nay đến ngày 30-9, vòng chung kết trực tiếp dự kiến ngày 9-10. Bài dự thi gửi qua địa chỉ email: truyenthongbinhtay@gmail.com.

QUỲNH YÊN