Phường Tam Thắng: Yêu cầu hộ dân chấm dứt kinh doanh phòng trọ trên đất do nhà nước quản lý

UBND phường Tam Thắng (TPHCM) yêu cầu một hộ dân chấm dứt kinh doanh phòng trọ, trao trả phần đất mà địa phương xác định do Nhà nước quản lý. Tại buổi đối thoại, người dân cho rằng việc sử dụng đất của mình là hợp pháp.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) đối thoại với người dân

UBND phường Tam Thắng vừa tổ chức đối thoại với bà N.T.L. (ngụ đường Lê Hồng Phong) về việc trao trả phần đất giáp trụ sở Khu phố 17, trong hẻm số 1 đường Lê Hồng Phong.

Tại buổi đối thoại, bà L. cho rằng diện tích đất đang sử dụng là hợp pháp, đúng quy định. Tuy nhiên, theo UBND phường, bà chưa cung cấp được tài liệu chứng minh Nhà nước đã giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này.

Theo hồ sơ do cơ quan chuyên môn của phường cung cấp, khu đất trước đây do Công ty Dịch vụ Dầu khí quản lý, sử dụng làm khu nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên. Đến năm 1987, các căn nhà trong khu tập thể được hóa giá cho những hộ đang sinh sống. Riêng phần đất liên quan đến bà L. được xác định là diện tích dôi dư, phía dưới có hệ thống thoát nước, không đủ điều kiện hóa giá và tiếp tục thuộc diện đất do Nhà nước quản lý.

Cũng theo hồ sơ này, khoảng năm 1996, bà L. sử dụng phần đất để xây nhà cấp 4, diện tích khoảng 60m². Qua kiểm tra hiện trạng ngày 28-4-2026, diện tích công trình bà đang sử dụng khoảng 80m², hiện được dùng kinh doanh phòng trọ.

UBND phường cho biết các hồ sơ xử lý từ năm 1998 đến nay đều xác định công trình nằm trên đất do Nhà nước quản lý; tài liệu hiện có chưa ghi nhận việc giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho bà L.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng tại buổi làm việc

Từ các hồ sơ trên, UBND phường xác định việc xây dựng công trình, kinh doanh phòng trọ trên phần đất này không đúng quy định. Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú yêu cầu bà L. chấm dứt kinh doanh phòng trọ từ tháng 9-2026, đồng thời trao trả đất cho Nhà nước quản lý.

Lãnh đạo phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát việc ban hành các quyết định cưỡng chế trước đây, tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế mới theo đúng quy định để xử lý, bàn giao phần đất cho Nhà nước quản lý.

KHÁNH CHI