Xã Long Hải hướng dẫn hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề cho ngư dân

Ngày 12-9, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức chương trình “Cà phê cùng chủ tàu và thuyền trưởng”, trực tiếp hướng dẫn chính sách giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho gần 100 chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Long Hải phát biểu tại buổi cà phê. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi gặp gỡ, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM đã phổ biến các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết vừa được HĐND TPHCM thông qua về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động.



Nhiều ngư dân bày tỏ sự quan tâm đến điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ, quy trình lập hồ sơ nhận kinh phí chuyển đổi nghề, cũng như thủ tục xóa đăng ký đối với các phương tiện bị hư hại, cháy rụi. Mọi thắc mắc đã được các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, giải đáp trực tiếp ngay tại chương trình.

Đại diện ngư dân phát biểu tại buổi cà phê cùng ngư dân. Ảnh: THÀNH HUY

Bên cạnh chính sách hỗ trợ việc làm mới cho ngư dân, lãnh đạo UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng quán triệt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 246/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 18-8-2026).

Chính quyền địa phương yêu cầu các chủ tàu tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác IUU: duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài và ghi nhật ký khai thác đầy đủ nhằm chung tay sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

THÀNH HUY