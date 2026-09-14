Công an xã Minh Thạnh đối thoại với người dân để phục vụ tốt hơn

Công an xã Minh Thạnh (TPHCM) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, vừa tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân” với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đại diện các ấp cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Minh Thạnh và Công an xã trao đổi, lắng nghe ý kiến người dân bên lề Diễn đàn

Đây là dịp để lực lượng Công an xã trực tiếp lắng nghe ý kiến từ Nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với người dân và phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an xã Minh Thạnh, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ người dân giải quyết hồ sơ, thủ tục nhanh chóng, hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, nhất là đối với người lớn tuổi.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” xã Minh Thạnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phúc, ở ấp Hòa Cường chia sẻ: “Thời gian qua, cán bộ Công an luôn tận tình hướng dẫn, giải thích những nội dung còn mới, giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn. Điều này không chỉ tạo sự gần gũi mà còn giúp người dân yên tâm khi đến liên hệ công việc”.

Nhiều người dân cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công an xã trong phòng ngừa tội phạm, nhất là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bà con cũng đề nghị Công an xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo; đồng thời chú trọng công tác phòng, chống ma túy và tội phạm liên quan,,.

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tá Vũ Văn Dũng cho biết, thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục đưa cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ người dân giải quyết công việc. Qua đó, lực lượng Công an có điều kiện sát địa bàn, kịp thời tiếp nhận phản ánh và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của người dân, Trưởng Công an xã Minh Thạnh khẳng định, lực lượng Công an sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy sự an toàn và thuận lợi của người dân làm trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, tăng cường tuần tra, tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

VĂN SƠN