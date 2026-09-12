Phường Phước Thắng phát động phong trào thi đua “60 phút vì Phước Thắng”

Ngày 12-9, đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng (TPHCM), cho biết phường vừa phát động phong trào thi đua “60 phút vì Phước Thắng”.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, tại buổi phát động

Phong trào được Đảng ủy phường Phước Thắng phát động nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời lan tỏa tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng địa phương.

Phong trào tập trung vào 6 nhóm hành động thiết thực: giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư, không xả rác bừa bãi; không lấn chiếm vỉa hè, giữ đường phố thông thoáng; không quảng cáo, dán tờ rơi tùy tiện; chấp hành pháp luật về giao thông, giữ gìn trật tự; chăm sóc cây xanh; ứng xử văn minh, sẻ chia nghĩa tình, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Bản, điểm nhấn của phong trào là mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân dành 60 phút mỗi tháng để thực hiện ít nhất một việc làm thiết thực cho cộng đồng. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ góp phần hình thành thói quen tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo chuyển biến tích cực trong đời sống đô thị.

Đảng ủy phường Phước Thắng kỳ vọng phong trào “60 phút vì Phước Thắng” sẽ tạo sự lan tỏa từ mỗi cá nhân, gia đình đến từng khu phố, qua đó góp phần xây dựng phường ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản cho biết: “Mỗi người một việc tốt – Mỗi ngày một thay đổi” là thông điệp xuyên suốt, hướng người dân cùng chung tay tạo nên những thay đổi tích cực ngay từ nơi mình sinh sống.

NGUYỄN NAM