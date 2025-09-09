Check-in VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước: Nhận quà độc đáo, trải nghiệm ngân hàng số tiên phong

Kinh tế

Gian hàng VietinBank tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tiếp tục mở cửa chào đón khách tới trải nghiệm, nhận quà đến 15-9-2025.

Với chủ đề: “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, VietinBank cùng ngành ngân hàng thiết kế một không gian trải nghiệm đặc sắc, ấn tượng trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

7dc0e765d88a53d40a9b.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tham quan trải nghiệm tại gian hàng VietinBank

Không gian trưng bày và trải nghiệm của VietinBank mang tinh thần của ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, hiện đại, tạo ấn tượng mạnh với khách tham quan. Tại đây, khách tham quan không chỉ cảm nhận được sự gần gũi đến từ thương hiệu ngân hàng đã có hành trình 37 năm đồng hành cùng đất nước, mà còn được tư vấn ân cần bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách hàng đến tham quan, check-in tại không gian trải nghiệm của VietinBank sẽ tiếp tục được nhận ngay những phần quà đặc biệt, ý nghĩa như: Huy hiệu hợp kim đúc phiên bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; túi tote tiện lợi; voucher, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Ngoài ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm, khám phá các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại của VietinBank.

Trước đó, từ ngày 28-8, gian hàng VietinBank đã tiếp đón hàng chục ngàn lượt khách và trao tặng 10.000 ống đựng infographic nằm trong bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ; 300 vé fanzone cho Concert “Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào”, diễn ra trong hai ngày 31-8 và 2-9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, với phần mini game tương tác ý nghĩa, hấp dẫn mang tên “Tự hào Việt Nam”, hàng ngàn voucher đi taxi, vé xem phim cũng đã trao cho khách hàng may mắn.

Cùng ngắm nhìn loạt hình ảnh ấn tượng trong không gian trải nghiệm của VietinBank tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc:

c5af8dedb1023a5c6313.jpg
Đông đảo khách hàng tới check-in, trải nghiệm tại gian hàng VietinBank
9347090d35e2bebce7f3.jpg
Mini game “Tự hào Việt Nam” với những voucher giá trị thu hút nhiều khách hàng quan tâm
af52841cb8f333ad6ae2 (1).jpg
Khách hàng check-in cùng thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn chào mừng 80 năm Quốc khánh
5e3aae62928d19d3409c.jpg
8876902aacc5279b7ed4.jpg
Nhiều phụ huynh cùng các em nhỏ check-in tại gian hàng VietinBank
ĐÌNH DƯ

