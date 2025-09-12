Chênh lệch giá mua và giá bán vàng miếng SJC hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 12-9 tiếp tục giảm mạnh, trong đó giá vàng miếng SJC được một doanh nghiệp niêm yết về sát 132 triệu đồng/lượng. Đáng nói, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC được nới rộng lên cao nhất 4,4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 10 giờ sáng 12-9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 128 triệu đồng/lượng mua vào và 132,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 132,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC được nới rộng đáng kể so với hôm qua. Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý kéo chênh lệch tương ứng 4 và 4,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm sâu. Tập đoàn Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 125,7 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá giao dịch vàng nhẫn 9999 vào hôm qua, báo giá ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-9 ở mức 3.633,2 USD/ounce, giảm 6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 12-9 (giờ Việt Nam) lên 3.650,85 USD/ounce, tăng 17 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,9 -17,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,9-14,2 triệu đồng/lượng.

Sau khi phục hồi trên thị trường châu Á sáng nay, giá vàng thế giới còn khoảng 20 USD nữa để tái lập đỉnh mọi thời đại được lập vào thứ 3 tuần trước ở mức 3.670 USD/ounce. Giá vàng thế giới quay đầu giảm từ đỉnh do nhà đầu tư chốt lời mạnh. Trong đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ về gần 978 tấn vàng. Quỹ vàng SPDR Gold Trust cũng đã bán khoảng 3 tấn vàng, tiến tới hoàn tất một tuần bán ròng.

Tin liên quan Vàng miếng SJC giảm mạnh, chênh lệch giữa giá bán và mua hơn 3 triệu đồng

NHUNG NGUYỄN