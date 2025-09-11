Vàng miếng SJC giảm mạnh, chênh lệch giữa giá bán và mua hơn 3 triệu đồng

Sau phiên buổi sáng neo giá hôm trước, chiều 11-9, giá vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Đáng nói, chênh lệch giữa giá mua và bán lên hơn 3 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua nhưng chỉ giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 130,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 131,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Do các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh giá thu mua so với giá bán ra nên đẩy chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC cao nhất trên thị trường lên đến 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được điều chỉnh giảm thêm. Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 127,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm thêm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 126,6 triệu đồng/lượng mua vào và 129,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá giao dịch buổi sáng, báo giá ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,7 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11-9 (giờ Việt Nam) còn 3.627,1 USD/ounce, giảm 16 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 115,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18,2-18,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14 - 15 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN