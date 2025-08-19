Chỉ định ông Nguyễn Đình Khang làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 19-8 tại Hà Nội, đã công bố quyết định chỉ định nhân sự lãnh đạo.

Đại hội khai mạc chiều 19-8 tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực.

cf39edb7b6a2312f101d664ef0184262.jpeg
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới dự kiến có 29-33 người, hiện đã chỉ định 21 người, còn khuyết 8-12 người sẽ bổ sung sau. Ban Thường vụ gồm 9-11 người, đến nay đã chỉ định 9 người, khuyết sẽ bổ sung sau.

Theo dự thảo báo cáo trình đại hội, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu mỗi năm phát triển thêm ít nhất 800.000 đoàn viên, đẩy mạnh đối thoại và thương lượng tập thể, đảm bảo lợi ích thiết thực cho người lao động. Các chương trình hỗ trợ như “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được duy trì. Công đoàn cũng đặt chỉ tiêu có ít nhất 2 triệu sáng kiến từ người lao động được ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập.

PHÚC HẬU

