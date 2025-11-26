Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng và đời sống dân sinh

Chiều 26-11, tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM số 42 do ĐB Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri hai xã Xuyên Mộc và Bình Châu trước kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X.

Đồng chí Đặng Minh Thông tham dự buổi tiếp xúc cử tri hai xã Xuyên Mộc và Bình Châu

Cử tri Phùng Quang Cảnh (xã Bình Châu) phản ánh khu vực Bến Lội đang bị bồi lắng nặng, khiến tàu thuyền ra vào khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Cử tri kiến nghị cần sớm nạo vét cửa biển khu neo đậu tránh bão nêu trên; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đường ven biển 994, tránh gây ảnh hưởng giao thông và hoạt động sản xuất của người dân.

Người dân tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương

Các cử tri xã Bình Châu cũng kiến nghị sớm đầu tư nước máy, vì người dân khu vực này nhiều năm nay không có nước sạch để sử dụng.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Thu Thủy (xã Xuyên Mộc) kiến nghị, người dân đã hoán đổi đất với nông trường từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền, gây khó khăn trong ổn định cuộc sống.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt tổ ĐB, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị 2 địa phương ưu tiên giải quyết các kiến nghị bức xúc nhất như thiếu nước sạch, nạo vét khu tránh trú bão Bến Lội và rà soát lại các hồ sơ đất đai kéo dài. Đối với đề xuất xây bệnh viện đa khoa, đồng chí khẳng định đây là nhu cầu chính đáng, cần được xem xét.

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng đề nghị chính quyền 2 địa phương cần giải quyết kịp thời các phản ánh của người dân trong thẩm quyền, để tránh khiếu nại vượt cấp.

TRÚC GIANG