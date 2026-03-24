Giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều nước

Cơ quan quản lý đánh giá, mặc dù giá xăng dầu thế giới biến động mạnh nhưng giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn đang thấp hơn một số nước.

Giá xăng dầu ở Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước.

Sáng 24-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, mặt bằng giá xăng dầu trong nước hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực; nguồn cung vẫn được bảo đảm; hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, chưa xảy ra gián đoạn.

Theo cơ quan quản lý, bối cảnh quốc tế đang xuất hiện rủi ro lớn khi gián đoạn tại eo biển Hormuz làm biến động mạnh thị trường năng lượng toàn cầu. Dẫn số liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA, ngày 22-3), Bộ Công thương cho biết, hiện khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m3 khí đốt bị gián đoạn. Giá dầu thô đã vượt mốc 100 USD/thùng. Diễn biến này gây áp lực trực tiếp lên lạm phát và chi phí nhập khẩu. Việt Nam là nước nhập khẩu ròng xăng dầu nên chịu tác động rõ rệt.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương đánh giá công tác điều hành trong nước được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ. Nguồn cung xăng dầu cơ bản được bảo đảm nhờ duy trì hoạt động liên tục của hệ thống phân phối, đồng thời tăng cường chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối không để đứt gãy nguồn hàng.

Về điều hành giá, Bộ Công thương cho biết, đang bám sát diễn biến thị trường thế giới, kết hợp linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các công cụ thuế, phí nhằm hạn chế biến động mạnh, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cơ quan điều hành phân tích, Việt Nam hiện không phải áp dụng các biện pháp hành chính mạnh như áp trần giá hay hạn mức mua nhiên liệu trên diện rộng, trong khi vẫn giữ được nguồn cung và mặt bằng giá thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Theo tổng hợp của Bộ Công thương, giá xăng, dầu tại Campuchia lần lượt khoảng 35.600 đồng/lít và 44.200 đồng/lít. Tại Trung Quốc, xăng RON95 khoảng 34.600 đồng/lít, dầu diesel khoảng 31.600 đồng/lít. Tại Lào, xăng RON95 khoảng 47.600 đồng/lít và dầu diesel khoảng 41.100 đồng/lít.

Cơ quan này cho rằng việc duy trì giá thấp hơn trong khi vẫn bảo đảm nguồn cung cho thấy hiệu quả của cơ chế điều hành linh hoạt, kết hợp giữa công cụ thị trường và biện pháp bình ổn.

Bộ Công thương cũng cho biết, đã và đang rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, qua đó củng cố nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh.

Trong ngắn hạn, cần tiếp tục ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành giá linh hoạt và kiểm soát thị trường. Về dài hạn, cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị.

PHÚC VĂN