Đồng Nai: Đại đô thị Aqua City chuẩn bị bàn giao sổ hồng cho cư dân

Tập đoàn Novaland vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân tại dự án đô thị Aqua City (tỉnh Đồng Nai). Theo kế hoạch, Aqua City đặt mục tiêu bàn giao khoảng 752 sổ hồng cho cư dân thuộc phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 từ tháng 6-2026.

Dự án đô thị Aqua City tại tỉnh Đồng Nai

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland Dương Văn Bắc, nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành, những vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ, giúp Aqua City trở lại quỹ đạo phát triển và từng bước thực hiện cam kết với khách hàng. Trước mắt, trong tháng 6 tới, tập đoàn dự kiến sẽ tiến hành bàn giao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó tiếp tục triển khai tại các phân khu còn lại.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Novaland kiểm tra tiến độ dự án Aqua City

Song song với kế hoạch bàn giao sổ hồng, Novaland đã và đang tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện dự án với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước nhằm đưa Aqua City về đích theo tiến độ, từng bước hình thành cộng đồng văn minh, thịnh vượng.

Aqua City có quy mô 1.000ha, bao quanh bởi 32km đường sông tự nhiên, với 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – tận hưởng của cư dân. Đây là một trong những đại đô thị trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland cũng như trong định hướng phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai. Dự án được kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – du lịch – dịch vụ cho toàn khu vực.

MAI HƯƠNG