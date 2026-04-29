Đẩy nhanh cấp phép và khởi công các dự án nhà ở xã hội trong quý 2

Tại công điện vừa gửi tới các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị tăng tốc xây nhà ở xã hội, hoàn thành 158.700 căn trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Một mô hình nhà ở xã hội tại Hà Nội

Theo Bộ Xây dựng, chỉ trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn. Lũy kế đến nay, đã có 226 dự án được khởi công với tổng quy mô hơn 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Đồng thời, hơn 5.426 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, hiện một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.

Cũng theo Bộ Xây dựng, một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng nhưng chất lượng của quỹ đất này còn chưa đảm bảo, điển hình là quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu "luồng xanh", "ưu tiên", ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh và thành lập quỹ nhà ở địa phương trong quý 2 để tạo nguồn lực tài chính ổn định; tích hợp chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cam kết tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng hạn. Những dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026 cần được ưu tiên nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn thời gian.

Với phần chỉ tiêu còn thiếu, các địa phương phải khẩn trương rà soát các dự án đủ điều kiện, đặc biệt là dự án của lực lượng vũ trang, để đẩy nhanh cấp phép và khởi công ngay trong quý 2.

BÍCH QUYÊN