838 dự án, khu đất tồn đọng tại TPHCM cơ bản được gỡ vướng

Ngày 6-5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan việc thực hiện Kế hoạch 34 về xử lý các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, đồng chí Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, sau khi thống kê, rà soát và cập nhật danh mục, TPHCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ và có hướng tháo gỡ toàn bộ 838 dự án thuộc diện xử lý tại Công điện số 112/CĐ-TTg về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng (đạt tỷ lệ 100%), với tổng mức đầu tư của các dự án là trên 206.000 tỷ đồng, diện tích trên 17.000 ha.

Trong đó, có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ.

“Như vậy, thành phố còn 421 dự án, công trình, khu đất cơ bản tháo gỡ hoặc đang thực hiện tháo gỡ theo chỉ đạo. Các đơn vị sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung đã chỉ đạo”, đồng chí Quách Ngọc Tuấn chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho rằng, thành phố cần có kế hoạch là một “phiên bản mới” của Kế hoạch 34.

Bên cạnh đó, thành phố nên có hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực; cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, thời gian qua TPHCM đã mạnh dạn giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, khu đất tồn đọng theo Kế hoạch 34.

Với kết quả đạt được, cho thấy đây là tín hiệu tích cực, rất đáng ghi nhận và được Trung ương đánh giá cao. Kết quả này đã tạo niềm tin, chứng minh sự cầu thị, quyết liệt của thành phố trong đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ vướng, khơi thông nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được thống nhất với đề xuất tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 24 và Nghị quyết 29; yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch 34 và đề ra kế hoạch mới trong giai đoạn tiếp theo.

THANH HIỀN