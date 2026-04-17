Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội than khó tiếp cận vốn vay

Tại hội thảo “Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển” do Báo Thanh Niên tổ chức, ngày 17-4, Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, lãi vay ưu đãi dành cho nhà ở xã hội (NOXH) là 6,1% nhưng khi gõ cửa các ngân hàng đều... bị từ chối.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, lãi vay ưu đãi hiện nay dành cho NOXH là 6,1% nhưng khi gõ cửa các ngân hàng thì bị từ chối cho vay. Lý do các ngân hàng đưa ra là lãi suất huy động hiện quá cao, nếu cho vay với mức 6,1% sẽ bị lỗ. Nhưng khi doanh nghiệp đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại thì ngân hàng cũng không đồng ý, vì sợ bị truy cứu trách nhiệm cho vay không đúng đối tượng.

Tình thế này khiến các đơn vị đầu tư NOXH gặp khó khăn, không vay được vốn đầu tư dự án. “Chúng tôi kiến nghị cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư NOXH, được vay vốn với lãi suất theo quy định”, ông Lê Hữu Nghĩa đề xuất.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM cũng nhìn nhận: “Khi NHNN đưa ra chủ trương tăng trưởng tín dụng không vượt mức tăng trưởng chung của ngành nên dự kiến tăng trưởng chỉ khoảng 15%; đồng thời hạn mức tín dụng (room) quý nào phải giải quyết trong quý đó đã khiến các ngân hàng không chủ động được. Vì thế, NHNN nên giao room tín dụng cả năm cho các ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng xem xét nâng trần trong quý 2-2026 để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số”, ông Lê Hoàng Châu đề xuất.

Ở góc độ ngân hàng, ông Nguyễn Lê Nam, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết, lãi suất có điều chỉnh tăng nhưng không phải cứ tăng là ngân hàng lời cao. Bản thân các ngân hàng thương mại cũng không muốn tăng lãi suất quá cao vì nếu người vay chấp nhận lãi cao nghĩa là rủi ro cũng cao.

