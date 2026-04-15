Phải công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại chung cư

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-4.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (xã Ngãi Giao, TPHCM) vừa hoàn thành. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Quyết định 19/2026, đối với chỗ để xe trong nhà chung cư, khi chủ đầu tư bàn giao hồ sơ, diện tích phần sử dụng chung phải có trách nhiệm lập, bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe. Trong đó, phân định rõ khu vực chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để xe ô tô và khu vực để xe công cộng.

Về quyền sở hữu chỗ để xe trong chung cư sẽ được xác định theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự.

Đối với việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư thì phải do Hội nghị nhà chung cư quyết định, bao gồm việc thông qua các nội dung về loại hình dịch vụ được khai thác, vị trí và diện tích khai thác, thời hạn khai thác, hình thức khai thác.

Theo đó, Ban Quản trị nhà chung cư căn cứ các nội dung được Hội nghị nhà chung cư thông qua để triển khai việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư, bảo đảm công khai, minh bạch. Nguồn thu được từ hoạt động khai thác dịch vụ đối với phần diện tích này và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT phải có trách nhiệm phối hợp cơ quan quản lý nhà ở về thông tin liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đã cấp người mua cho tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Đồng thời, Sở NN-MT có nhiệm vụ nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong chung cư trên địa bàn thành phố.

THANH HIỀN