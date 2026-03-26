Đề nghị các chủ đầu tư hoàn chỉnh pháp lý để sớm cấp sổ hồng cho người dân

Chiều 26-3, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi làm việc, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM (VPĐKĐĐ) đã có báo cáo nội dung đề nghị cấp sổ hồng cho cư dân tại lô A1, chung cư Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, do Công ty Cổ phần Khải Huy Quân làm chủ đầu tư (CĐT). Chung cư gồm 4 block với tổng cộng 685 căn, trong đó 570 căn hộ và 115 căn thương mại dịch vụ và officetel. Hiện CĐT đề nghị cấp sổ hồng đối với 570 căn hộ cho người mua.

Báo cáo của các thành viên trong tổ công tác cho biết, dự án chung cư Florita gặp vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính do có điều chỉnh chức năng của tầng 3, một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và giấy phép môi trường. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, cần giải quyết cấp sổ hồng sớm để bảo vệ quyền lợi cho người mua, đồng thời thống nhất ý kiến với tổ công tác sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho 570 căn hộ của người dân trước.

Đối với căn thương mại dịch vụ, đề nghị CĐT thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và giấy phép môi trường để được giải quyết sau khi đã hoàn tất.

Đối với dự án khu nhà ở thấp tầng tại phân khu 18B, xã Nhà Bè, CĐT là Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long, thống nhất thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho 58 căn nhà nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư có văn bản cam kết gửi Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc hoàn thiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với hiện trạng xây dựng; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu phát sinh) và các nghĩa vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh pháp lý dự án, đồng thời CĐT phải có văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) để nhanh chóng cấp sổ hồng cho người dân.

