TPHCM kiến nghị gỡ vướng khi thực hiện dự án nhà ở xã hội

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ NN-MT, kiến nghị xem xét, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc liên quan công tác phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Dự án NƠXH dành cho lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Ảnh: TH

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, thành phố nhận được văn bản phản ánh vướng mắc của một số nhà đầu tư khi thực hiện dự án NƠXH trên phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng; đất thuê trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án NƠXH, UBND TPHCM kiến nghị Bộ NN-MT xem xét hướng dẫn việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện do người dân sử dụng và chưa công bố thông tin dự án.

Ngoài ra, UBND TPHCM kiến nghị Bộ NN-MT hướng dẫn đối với trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại khu đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hàng năm, đã được cấp giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp hoặc đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thì có được xem là phù hợp để chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo Nghị định 192/2025/NĐ-CP hay không.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp tổ chức kinh tế đang sử dụng đất thuê đề xuất thay đổi mục đích sử dụng đất từ không phải đất ở sang đất ở, việc này có vượt quá quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hay không?

THANH HIỀN