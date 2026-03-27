Ký kết đầu tư 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Đại diện LĐLĐ TPHCM và Tập đoàn Phú Cường ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác triển khai phát triển dự án nhà ở xã hội với quy mô 30.000 căn đến năm 2030.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ nghiên cứu phối hợp đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn TPHCM; phối hợp lập, hoàn thiện, trình nộp hồ sơ thủ tục xây dựng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp, loại hình sản phẩm nhà ở xã hội (bao gồm cho thuê, cho thuê mua, mua) theo quy định; nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Sự hợp tác này góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 tại TPHCM.

Theo LĐLĐ TPHCM, nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố rất lớn, tuy nhiên số lượng dự án còn hạn chế. Ngoài ra, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của người lao động.

Qua rà soát, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp thu nhập trên địa bàn thành phố ước khoảng 974.000 căn hộ. Trong đó, nhu cầu thuê nhà ở xã hội của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm tỷ lệ đáng kể.

Sự hợp tác của LĐLĐ Thành phố và t ập đoàn Phú Cường sẽ phát triển thêm 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Hiện nay, LĐLĐ TPHCM đang triển khai các hoạt động phối hợp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

Cụ thể, đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hoa Sen về phối hợp triển khai Đề án “Phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố đến năm 2030”.

Đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP phát triển dịch vụ LNT 7979 (LNT Gruop) xây dựng 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa TPHCM trong giai đoạn 2026 – 2030.

LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục tìm kiếm và làm việc với các đối tác để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xây dựng trên 50.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

THÁI PHƯƠNG