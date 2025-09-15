Chia rẽ vì khủng hoảng nhập cư

Cuộc tuần hành có cựu chiến lược gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon, phát biểu. Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu nền tảng X, xuất hiện qua video và lên án chính phủ Anh thiên tả. Cảnh sát London đã phải triển khai khoảng 1.000 sĩ quan, dựng rào chắn ngăn cách để giữ trật tự. Một số sĩ quan đã bị tấn công.

Theo báo Pháp Le Monde, các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh nước Anh bị chia rẽ bởi các cuộc tranh luận về chính sách tị nạn gặp khủng hoảng, trong khi các nhóm cực hữu lợi dụng tình hình để huy động lực lượng. Hôm 19-8, một thẩm phán ra phán quyết có lợi cho thị trấn Epping, phía Bắc London, cho phép đóng cửa một khách sạn dành cho người xin tị nạn. Sự kiện tạo đà cho hàng loạt cuộc biểu tình phản đối người nhập cư vào cuối tháng 8. Những phát ngôn bài ngoại ngày càng phổ biến. Người đứng đầu đảng Reform UK Nigel Farage còn hứa hẹn sẽ “trục xuất hàng loạt” với “5 chuyến bay mỗi ngày” nếu ông giành quyền lãnh đạo.

Chủ tịch Hội đồng Người tị nạn Enver Solomon cảnh báo tình trạng độc hại đang bao trùm, mức độ thù địch với người xin tị nạn và cả những tổ chức hỗ trợ hiện “chưa từng có tiền lệ”. Trong khi đó, chính phủ Công đảng chỉ tập trung ngăn khủng hoảng chính sách tị nạn trở nên tồi tệ hơn.

Hiện có khoảng 30 chính quyền địa phương đang tìm cách kiện để buộc đóng cửa khách sạn chứa người xin tị nạn. Mô hình nhà ở này do các chính phủ Bảo thủ áp dụng, trong bối cảnh hệ thống nhà ở xã hội thiếu trầm trọng, chi phí vận hành lại quá lớn. Riêng giai đoạn 2023-2024, việc dùng khách sạn đã tiêu tốn 4,7 tỷ bảng (5,4 tỷ EUR). Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yvette Cooper hứa sẽ chấm dứt hình thức này vào năm 2029. Tuy nhiên, sau phán quyết ở Epping, Bộ Nội vụ đã phải khẩn trương tìm 5.000 căn hộ trống để làm nơi cư trú cho 20.000 người xin tị nạn. Ngoài ra, bộ này cũng tuyên bố rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xin tị nạn (hiện trung bình mất 53 tuần). Dù vậy, số đơn đạt mức kỷ lục 106.075 tính đến tháng 6-2025, khiến việc cải cách khó mang lại kết quả nhanh chóng. Tình trạng này càng làm gia tăng sự chia rẽ và mất niềm tin của công chúng, vốn đã nhiều lần thất vọng vì các chính phủ liên tiếp không kiểm soát được nhập cư.

VIỆT KHUÊ