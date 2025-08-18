Chia sẻ gánh nặng học phí đại học

Năm học 2025-2026, học phí các trường đại học (ĐH) công lập (trường tự chủ cùng trường chưa tự chủ) và trường ĐH ngoài công lập tiếp tục tăng so với năm trước. Để giảm áp lực cho người học, nhiều trường đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí và học bổng.

Học phí tăng

Theo đề án của Trường ĐH Luật TPHCM, mức học phí các ngành của chương trình hệ đại trà dao động 39,75-47,17 triệu đồng/năm (tăng 4,5-5,34 triệu đồng so với năm trước). Các ngành thuộc chương trình chất lượng cao dao động 79,5-199,7 triệu đồng/năm (tăng 9-18,2 triệu đồng so với năm ngoái). Đến năm học 2026-2027, học phí của trường ở các hệ đào tạo sẽ tiếp tục tăng lên và dao động 44,75-219,7 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Sài Gòn đã xây dựng đề án tự chủ và trình UBND TPHCM. Dự kiến, bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm 2025, học phí nhiều ngành của trường sẽ tăng 1,5 lần so với khóa tuyển sinh năm 2024. Đa số các ngành đào tạo 4 năm của năm trước có học phí 65,8-70,1 triệu đồng/khóa, chất lượng cao là 109-114 triệu đồng/khóa thì sang năm 2025, học phí các ngành này dao động 92-129 triệu đồng/khóa. Những ngành đào tạo 4,5 năm có học phí 87-147 triệu đồng/khóa, sang năm 2025 dự kiến học phí 150-167 triệu đồng/khóa. Nhà trường cho biết, mức học phí mới chỉ áp dụng cho khóa tuyển sinh 2025, không ảnh hưởng đến các khóa trước đó.

ĐH Kinh tế TPHCM cũng công bố học phí năm 2025 tăng hơn 200.000 đồng/tín chỉ so với năm 2024, với chương trình tiếng Việt ở mức 1,1-1,3 triệu đồng/tín chỉ, chương trình tiếng Anh và thực hành gấp 1,2-1,4 lần. Chưa dừng lại ở đó, mức học phí này sẽ còn tiếp tục tăng trong biên độ không quá 10%/năm.

Tại một số trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, học phí trong năm học 2025-2026 cũng tăng khoảng 10% theo lộ trình tự chủ. Cụ thể, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, học phí chương trình đại trà dao động 14,46-33,8 triệu đồng/năm, chương trình đào tạo quốc tế có mức học phí là 60 triệu đồng/năm; Trường ĐH Bách khoa có học phí 30-80 triệu đồng/năm (tùy từng ngành), riêng chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế có học phí 256 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, khối trường ĐH ngoài công lập tiếp tục tăng học phí với mức tăng 10%-20% so với năm ngoái. Mức học phí của những cơ sở này thường dao động 20-200 triệu đồng/năm, tùy từng ngành đào tạo.

GS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), trao học bổng cho các thủ khoa trúng tuyển vào trường năm học 2024 - 2025. Ảnh: THANH HÙNG

Nhiều chính sách hỗ trợ người học

Nhằm chia sẻ nỗi lo học phí với người học, ĐH Quốc gia TPHCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ký kết chương trình hợp tác, cung cấp hạn mức vay 50 tỷ đồng cho sinh viên chính quy tại 8 trường thành viên thuộc ĐH này. Theo đó, sinh viên có thể vay với mức 30 triệu đồng/học kỳ - 50 triệu đồng/năm. Tính đột phá của chương trình là sinh viên vay không cần tài sản thế chấp, thủ tục đơn giản và không yêu cầu chứng minh thu nhập.

Đặc biệt, chương trình thể hiện tính nhân văn ở chỗ lãi suất vay tín chấp là 5,5%/năm, nhưng sinh viên chỉ cần trả lãi suất 2%/năm, phần 3,5%/năm còn lại được Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia TPHCM hỗ trợ. Cùng với đó, các trường thành viên cũng đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để tài trợ học bổng cho sinh viên.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM, trong năm học 2025-2026, nhà trường có chính sách giảm 50% học phí học kỳ đầu cho tân sinh viên các ngành như Kỹ thuật nhiệt, Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, Công nghệ dệt may, Kinh doanh thời trang và dệt may, Quản lý tài nguyên và môi trường. Nhà trường cũng dành 60 tỷ đồng cho quỹ học bổng để hỗ trợ sinh viên theo diện chính sách và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, cho biết, năm học mới, nhà trường sẽ dành 50,5 tỷ đồng cho các chương trình học bổng, hỗ trợ sinh viên diện chính sách, tân sinh viên đạt điểm đầu vào cao, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc tài năng. Nhà trường cũng đưa ra nhiều loại học bổng khuyến khích học tập, thắp sáng ước mơ thông qua việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Tại nhiều trường khác như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ TPHCM..., ngoài các chính sách học bổng tuyển sinh, học bổng dành cho nữ sinh theo học các ngành công nghệ - kỹ thuật, nhà trường còn xây dựng chính sách học phí nhân văn: cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP, mức trần học phí áp dụng cho cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự chủ năm học 2025-2026 sẽ có 7 mức tương ứng với 7 khối ngành. Theo đó, trường ĐH công lập chưa tự chủ được thu học phí tối đa 15,2-31,1 triệu đồng/năm (10 tháng), tăng 1,7-3,5 triệu đồng/năm so với năm học 2024-2025 (tùy khối ngành). Trong đó, khối ngành sức khỏe có mức tăng cao nhất, dao động 2,7-3,5 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các trường ĐH công lập tự chủ được xác định mức học phí cao hơn. Cụ thể, trường tự chủ chi thường xuyên có mức học phí cao tối đa gấp 2 lần (dao động 30,4-62,2 triệu đồng/năm, tăng 3,4-7 triệu đồng/năm so với năm trước) và trường tự chủ chi đầu tư được thu học phí cao tối đa 2,5 lần (dao động 38-77,75 triệu đồng/năm, tăng 4,25-8,75 triệu đồng). Với chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí được thu cao gấp 2-3 lần so với hệ đại trà. Riêng với những chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định (trong nước hoặc quốc tế), các trường được tự xác định học phí.

THANH HÙNG