Tăng cường kết nối giúp học sinh định hướng nghề nghiệp

Ngày 29-11, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức hội thảo "Vai trò của trường đại học trong tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông”.

Hội thảo góp phần giúp công tác tư vấn tuyển sinh – định hướng nghề nghiệp đi vào chiều sâu, có tính hệ thống và hiệu quả bền vững

Các tham luận tại hội thảo tập trung 4 nhóm nội dung về: vai trò của đại học trong hệ sinh thái hướng nghiệp; thực tiễn hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại các trường đại học; nghiên cứu tâm lý, xã hội học nghề nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề; các mô hình hợp tác - trường học – doanh nghiệp.

Học sinh, sinh viên lắng nghe ý kiến góp ý tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, hoạt động hướng nghiệp còn thiếu hụt trải nghiệm thực tiễn, thiếu công cụ đánh giá năng lực và thiếu tư vấn mang tính cá nhân hóa.

Kênh thông tin các em sử dụng vẫn chủ yếu là mạng xã hội và người thân, trong khi các nền tảng hướng nghiệp chính thống chưa được khai thác đúng mức.

TS. Lê Thị Kim Út, Trưởng khoa Công nghiệp Văn hóa Đại học Thủ Dầu Một trình bày tham luận

Các đại biểu đề xuất nhà trường cần đổi mới cách tiếp cận, cập nhật xu hướng nghề nghiệp tương lai, tăng cường ứng dụng công nghệ số, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên trách và mở rộng kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia nhằm nâng cao tính thực tiễn, hệ thống và hiệu quả của công tác hướng nghiệp.

CAO SƠN