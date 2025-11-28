Tuyên dương 87 gương “Học sinh 3 rèn luyện TPHCM”

Nhiều năm qua, Thành đoàn TPHCM đã kiên trì duy trì, nâng chất phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh hệ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của các bạn trẻ gắn với các tiêu chí: rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thể lực.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đức Nguyên và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa tuyên dương các gương “Học sinh 3 rèn luyện TPHCM”

Trong 87 gương “Học sinh 3 rèn luyện TPHCM” năm học 2024 - 2025, có 2 gương xuất sắc 2 lần liên tục được tuyên dương.

Các gương được tuyên dương giao lưu tại chương trình

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, gửi gắm niềm tin đến các bạn tiếp tục cố gắng, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tham gia tích cực các hoạt động phong trào. Từ đó hoàn thiện mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhất là kỳ vọng về đội ngũ lao động trẻ lành nghề, có tác phong công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo môi trường để học sinh đăng ký, tham gia thực hiện hiệu quả phong trào. Điều này góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I về “Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số và thị trường lao động; hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề đào tạo trình độ tương đương khu vực và thế giới”.

Các gương “Học sinh 3 rèn luyện TPHCM” năm học 2024 - 2025 được tuyên dương

CẨM TUYẾT