Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân gia đình đồng chí Võ Trần Chí

SGGPO

Sáng 30-7, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, thăm gia đình đồng chí Võ Trần Chí (1927-2011), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy TPHCM.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà gia đình đồng chí Võ Trần Chí
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, tặng quà gia đình đồng chí Võ Trần Chí

Thăm hỏi gia đình, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công lao, cống hiến của đồng chí Võ Trần Chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển TPHCM, trong đó có công tác tuyên giáo.

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Đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi, trò chuyện cùng ông Võ Lê Tuấn, con trai đồng chí Võ Trần Chí

Đồng chí Dương Anh Đức cũng thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của TPHCM, định hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

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Nhân dịp này, đồng chí Dương Anh Đức chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà đồng chí Võ Trần Chí để lại.

QUANG VINH

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Tây Ninh Dương Anh Đức TPHCM Võ Trần Chí nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy TPHCM

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