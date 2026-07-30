Giám sát góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

Gắn hoạt động giám sát với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là chủ đề được nhiều đại biểu đề cập trong tham luận gửi đến Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026, coi đó là yêu cầu chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 30-7, trình bày tham luận tại Diễn đàn về việc đổi mới hoạt động giám sát nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy các mô hình tăng trưởng mới để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh khẳng định, cần có một cơ chế giám sát đủ mạnh để bảo đảm các chủ trương, chính sách được thực hiện hiệu quả.

Bà Phạm Thúy Chinh cho rằng, hoạt động giám sát cần chuyển từ xem xét việc thực hiện sang đánh giá hiệu quả thực hiện, không chỉ trả lời câu hỏi "có làm hay không" mà phải làm rõ chính sách tạo ra kết quả gì, nguồn lực quốc gia được sử dụng hiệu quả ra sao.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm thực tế và lấy kết quả tháo gỡ điểm nghẽn làm thước đo đánh giá cán bộ, đại biểu Phạm Thúy Chinh kiến nghị hoạt động giám sát cần tập trung vào một số lĩnh vực, trong đó giám sát các điểm nghẽn của tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu; hướng vào việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả sử dụng các nguồn lực như ngân sách, đầu tư công, đất đai, tài sản công.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, trọng tâm giám sát không chỉ là tỷ lệ giải ngân mà cần đánh giá hiệu quả tăng trưởng, năng suất lao động tạo ra từ mỗi đồng vốn. Đại biểu cũng đề xuất tăng cường giám sát các động lực tăng trưởng mới, việc triển khai cơ chế đặc thù, mô hình thí điểm để thúc đẩy các ngành có giá trị gia tăng cao.

Về phương thức giám sát, đại biểu Phạm Thúy Chinh cũng cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đang đi đầu trong việc ứng dụng AI phục vụ đoàn giám sát chuyên đề về quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Dẫn chứng kinh nghiệm thực tế của Ủy ban khi triển khai kế hoạch giám sát về Nghị quyết Đại hội XIV gắn với mục tiêu tăng trưởng, bà Phạm Thúy Chinh thông tin, Đoàn giám sát đã chuyển 333 kiến nghị của 34 địa phương tới Chính phủ, trong đó hơn 22% kiến nghị được các bộ, ngành giải trình kịp thời.

Chủ đề gắn hoạt động giám sát với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng được nhiều đại biểu và cơ quan khác đề cập trong tham luận gửi đến diễn đàn, coi đó là yêu cầu chiến lược trong kỷ nguyên mới.

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cảnh báo về rủi ro thiếu hụt các nguồn lực nền tảng (như năng lượng) có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu "tăng trưởng 2 con số" nếu công tác đầu tư và giám sát thực hiện các dự án trọng điểm không được triển khai quyết liệt.

Tham luận của Bộ Tư pháp về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng đề cập đến mục tiêu chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới là "phấn đấu GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên" và khẳng định, việc giám sát, kiểm tra văn bản để khơi thông các điểm nghẽn, rào cản pháp lý là nhiệm vụ tiên quyết để đạt được con số tăng trưởng kỳ vọng này.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm đổi mới hoạt động giám sát để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khẳng định giám sát là động lực hoàn thiện thể chế và kiến tạo phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lựa chọn đúng các vấn đề chiến lược, các "điểm nghẽn" thực sự và những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực của đất nước, kết hợp hài hòa giữa việc xử lý các vấn đề trước mắt với việc nhận diện sớm các nguy cơ, thách thức dài hạn. "Mọi bất cập được phát hiện qua giám sát phải nhanh chóng được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện. Các kiến nghị giám sát trong nhiệm kỳ tới cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể, bảo đảm được thực hiện hiệu quả", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, kết quả của Diễn đàn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện các định hướng lớn về công tác giám sát cho cả nhiệm kỳ khóa XVI.

ANH PHƯƠNG