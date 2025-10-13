Chiếc di động tạo ra cảm giác sử dụng khác biệt mỗi ngày

Ba tháng sau ngày mở hộp, cảm giác về Galaxy Z Fold7 vẫn gần như nguyên vẹn - vừa quen thuộc, vừa có chút bất ngờ. Quen vì mọi thao tác đều liền mạch như một chiếc flagship hoàn thiện. Bất ngờ, vì cảm giác gập mở vẫn tạo nên sự thích thú riêng, dù đã làm hàng ngàn lần...

Galaxy Z Fold7 với màn hình gập mở đã đưa người dùng di động đến trải nghiệm mới mẻ

Cũng như bao món đồ khác, những chiếc smartphone mới thường chỉ khiến người dùng háo hức trong những ngày đầu. Sau đó, cảm giác mới mẻ dần phai, thay bằng sự quen thuộc và đôi khi là nhàm chán. Nhưng, điều đó dường như không xảy ra với Galaxy Z Fold7.

Ngay từ khi ra mắt, chiếc máy đã tạo ấn tượng mạnh nhờ độ mỏng và nhẹ khó tin - chỉ 8,9 mm khi gập lại và 215g, tức nhẹ hơn cả mẫu điện thoại phẳng Galaxy S25 Ultra ra mắt hồi đầu năm của chính Samsung. Ai cũng đều muốn cầm thử, mở ra gập lại, để tận tay trải nghiệm “kỳ tích” của Samsung khi tạo ra mẫu Galaxy gập mỏng nhẹ nhất như thế nào.

Thế nhưng điều thú vị là, sau ba tháng, phản ứng ấy vẫn lặp lại. Dù đã từng trải nghiệm trước đó, nhiều người khi cầm lại Galaxy Z Fold7 vẫn ngạc nhiên: “Không thể tin được là máy gập lại có thể mỏng nhẹ được đến vậy”.

Sự ngạc nhiên ấy không vô lý. Bởi giữa thời điểm nhiều mẫu flagship dạng thanh vừa ra mắt có độ mỏng tương đương, thậm chí trọng lượng còn lớn hơn, Galaxy Z Fold7 vẫn giữ được sự thanh thoát đặc trưng, bất chấp việc chiếc máy này phải mang trong mình hai màn hình, hai viên pin và hệ thống bản lề phức tạp.

Cầm Galaxy Z Fold7 không chỉ mang lại cảm giác thân thuộc như một chiếc điện thoại phẳng thông thường, mà còn tạo nên phong thái chuyên nghiệp, khác biệt trong mắt người đối diện mỗi khi mở máy. Từ thao tác gập mở dứt khoát đến dáng máy mảnh gọn, mọi chi tiết đều toát lên sự tinh tế và đẳng cấp - thứ khiến Galaxy Z Fold7 không chỉ là thiết bị sử dụng, mà là tuyên ngôn về phong cách của người cầm máy.

Hiệu năng trên Galaxy Z Fold7 không chỉ thể hiện qua điểm benchmark, mà ở cảm giác chiếc máy “mở khóa” được toàn bộ sức mạnh của con chip. Nhờ màn hình 8 inch lớn và One UI tối ưu, người dùng có xu hướng đa nhiệm nhiều hơn đáng kể so với điện thoại dạng thanh, ví dụ như vừa tra cứu, vừa ghi chú, xem bản đồ khi gọi video, hoặc chỉnh sửa văn bản trong lúc duyệt tài liệu.

Mỏng và nhẹ là một chuyện, nhưng điều ấn tượng hơn cả ở Galaxy Z Fold7 nằm ở việc Samsung có thể tích hợp chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng camera chính 200MP - tương tự Galaxy S25 Ultra - trong thân máy chỉ 4,2 mm khi mở ra. Nhưng đó là về mặt con số. Còn khi sử dụng thực tế, giá trị thật lại đến từ cách những con số ấy được khai thác.

Camera cũng vậy. Với Flex Mode, Galaxy Z Fold7 như có sẵn một tripod tích hợp. Việc gập máy ở góc 90 độ mở ra những góc chụp mới lạ - từ chụp low-angle, time-lapse cho đến vlog cá nhân. Thay vì chỉ giơ máy lên và chụp, người dùng có xu hướng sáng tạo nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn và chính điều đó khiến Galaxy Z Fold7 trở thành thiết bị mang giá trị truyền cảm hứng...

Tất cả cho thấy, trên Galaxy Z Fold7, hiệu năng không dừng lại ở “cấu hình mạnh” mà được chuyển hóa thành hiệu suất sử dụng rõ ràng , giúp người dùng làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian nhanh hơn, hoặc làm được những điều trước đây chưa từng khả thi trên một chiếc smartphone.

Nếu ba năm trước, AI trên smartphone vẫn còn là khái niệm xa vời, thì nay với Galaxy Z Fold7, nó đã trở thành một phần tự nhiên trong thói quen sử dụng. Galaxy AI không chỉ là công cụ thông minh, mà còn là “trợ lý” thực sự đồng hành trong mọi tình huống - từ công việc, sáng tạo cho đến những nhu cầu nhỏ nhất mỗi ngày.

Dù bạn là ai, làm công việc gì, Galaxy AI cũng mang lại những lợi ích rõ ràng. Người làm việc văn phòng có thể dùng Note Assist để tóm tắt biên bản họp hoặc sắp xếp lại nội dung ghi chú chỉ bằng vài thao tác. Với những ai làm sáng tạo, Generative Edit lại là công cụ đáng giá: chỉ cần khoanh vùng vật thể thừa, AI sẽ xử lý liền mạch ngay trên thiết bị. Nhiều người dùng điện thoại khác thậm chí đã gửi ảnh nhờ “xóa hộ”, vì kết quả cho ra trên Galaxy Z Fold7 quá tự nhiên.

Ở khía cạnh tra cứu và học hỏi, Circle to Search giúp việc tìm thông tin trở nên trực quan: chỉ cần khoanh tròn bất cứ hình ảnh, món ăn hay địa danh nào, AI sẽ trả lại ngay kết quả chi tiết. Còn với Gemini Live, người dùng như có một trợ lý riêng luôn đồng hành - hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu và tương tác bằng giọng nói ở mọi tình huống trong cuộc sống. Rào cản ngôn ngữ cũng được loại bỏ nhờ loạt tính năng dịch cuộc gọi, tin nhắn và phiên dịch thời gian thực.

Điều khiến trải nghiệm Galaxy AI trên Galaxy Z Fold7 khác biệt nằm ở màn hình lớn, giúp tối ưu thao tác và hiển thị nội dung rõ ràng hơn so với điện thoại phẳng. Đáng chú ý, Galaxy AI đã hỗ trợ tiếng Việt ngay từ ngày đầu ra mắt - một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ định hướng bản địa hóa của Samsung, điều mà không phải nền tảng AI nào cũng làm được.

Ba tháng không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để Galaxy Z Fold7 chứng minh rằng smartphone gập đã thực sự bước qua giai đoạn thử nghiệm. Chiếc máy này không chỉ mỏng nhẹ và bền bỉ hơn, mà còn mang đến hiệu năng mạnh mẽ, camera linh hoạt và hệ thống AI gắn liền với đời sống hằng ngày.

Qua thời gian sử dụng, thấy rằng Samsung không chạy theo xu hướng, mà kiên định với hướng đi riêng: biến ý tưởng gập thành trải nghiệm hoàn thiện. Cho nên đến thế hệ thứ bảy, Galaxy Z Fold7 đã làm được điều đó, không phải bằng những tuyên bố về công nghệ, mà còn tạo ra cảm giác sử dụng thật sự khác biệt mỗi ngày.

ĐỨC CƯỜNG