Phường An Phú (TPHCM): Đến tận nhà trang bị kỹ năng số cho người dân

Sáng 18-10, sau lễ phát động, 7 Đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số” của phường An Phú đã xuống các khu phố, nhà trọ để hướng dẫn, trang bị kỹ năng số cho người dân.

Phát biểu tại lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Luật, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú (TPHCM) cho biết, mục tiêu của phong trào là phổ cập tri thức, trang bị kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt chú trọng đến những nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo phường An Phú tặng hoa cho đại diện Đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số”

Phường An Phú kỳ vọng kết quả của phong trào không chỉ được đo lường bằng những con số, mà còn thể hiện ở sự thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân; đặc biệt khi người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tiểu thương có thể đưa sản phẩm của mình lên các sàn giao dịch điện tử để mở rộng kinh doanh; học sinh-sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận kho tri thức vô tận của nhân loại để học tập và sáng tạo...

7 Đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số” của phường An Phú ra mắt vào sáng 18-10

Thời gian tới, phường An Phú tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số; nhân rộng các mô hình “Gia đình số”, “Tổ dân phố số”, “Chợ số”, “Mỗi công dân một danh tính số”. Đặc biệt duy trì mô hình “Cà phê sáng – Trao đổi với nhân dân” để phổ biến, cập nhật kỹ năng số thường xuyên.

Các đội “Bình dân học vụ số” xuống khu phố, nhà trọ ở phường An Phú để trang bị kỹ năng số cho người dân

Phường An Phú có quy mô dân số 162.930 người, trong đó công nhân lao động ở các khu nhà trọ chiếm khoảng 50%.

VĂN CHÂU